Yaz sıcağında bunları yapmayın! Sağlık Bakanlığı uyardı: İşte altın kurallar

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. YAZ AYLARINDA GÜNDE NE KADAR SU TÜKETİLMELİ? Yaz aylarında gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmeli, su içmek için susamayı beklenmemelidir. Günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mL olarak hesaplanabilmekte, bu miktar yetişkin bir birey için ortalama 2,5-3 litre su tüketimine karşılık gelmektedir.

Sıcak hava ve nem, vücudun sıvı ile mineral dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Sıvı ihtiyacının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz yapan bireylerin, egzersiz sırasında kaybedilen sıvının yerine konulması amacıyla yeterli miktarda su tüketmeleri önerilmektedir.

Gün içinde yeterli miktarda su tüketilmesi büyük önem taşıyor. AÇIK RENKLİ GİYSİLER GİYİLMELİ Aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla bol, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, serinlemek için ılık duş yapılmalı, sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Hafif, dengeli ve su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. DENGELİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI SÜRDÜRÜLMELİ Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunmasının temelini oluşturmaktadır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzelere yer verilmeli, kafein içeren içecekler yerine yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. KONU SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNERİSİ 💧 Su Tüketimi Gün boyunca düzenli aralıklarla bol su tüketin. Susamayı beklemeden sıvı alın. ☀️ Güneşten Korunma Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmayın. 🥗 Beslenme Hafif, dengeli, su oranı yüksek meyve ve sebzeleri tercih edin. Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının. 🥛 İçecek Tercihi Su, ayran ve şekersiz içecekleri tercih edin. Kafeinli ve şekerli içecekleri sınırlayın. 🧊 Gıda Güvenliği Gıdaları uygun sıcaklıkta saklayın. Açıkta satılan ve bozulma riski taşıyan ürünleri tüketmeyin. 👕 Kıyafet Seçimi Açık renkli, ince, pamuklu ve bol kıyafetler giyin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanın. 🚶 Fiziksel Aktivite Ağır egzersizleri sabah erken veya akşam serin saatlerde yapın. 👶 Risk Grupları Çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar daha dikkatli olmalı. ⚠️ Sıcak Çarpması Belirtileri Baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, aşırı terleme ve bayılma hissi görüldüğünde serin ortama geçin ve sıvı tüketin. 🩺 Acil Durum Şikâyetler devam eder veya bilinç değişikliği gelişirse vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.