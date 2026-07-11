Yaz sıcağında bunları yapmayın! Sağlık Bakanlığı uyardı: İşte altın kurallar
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral ihtiyacı da artıyor. Sağlık Bakanlığı, sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı vatandaşları yeterli sıvı tüketimi, güneşten korunma ve sağlıklı beslenme konusunda uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak günlerde daha dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı yaz döneminde sağlık için alınacak basit önlemler büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, yüksek sıcaklıklarda vücudun sıvı dengesinin korunması, gıdaların doğru saklanması ve güneşin zararlı etkilerinden korunulması gerektiğini hatırlattı. Bakanlık, risk grubundaki vatandaşların sıcak havalarda daha tedbirli hareket etmesini önerdi.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vücut ısısı yükselmekte, metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcak havaların etkisiyle artan terleme sonucunda başta sıvı olmak üzere mineral kayıpları yaşanabilmekte; buna bağlı olarak bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunları görülebilmektedir.
Kronik hastalığı bulunan kişiler, küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki bireyler, hamileler ve açık alanda çalışanlar sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkilenmektedir.
Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, yeterli sıvı tüketiminin sağlanması ve besin güvenliği kurallarına uyulması, sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır.
YAZ AYLARINDA GÜNDE NE KADAR SU TÜKETİLMELİ?
Yaz aylarında gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmeli, su içmek için susamayı beklenmemelidir. Günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mL olarak hesaplanabilmekte, bu miktar yetişkin bir birey için ortalama 2,5-3 litre su tüketimine karşılık gelmektedir.
Sıvı ihtiyacının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz yapan bireylerin, egzersiz sırasında kaybedilen sıvının yerine konulması amacıyla yeterli miktarda su tüketmeleri önerilmektedir.
AÇIK RENKLİ GİYSİLER GİYİLMELİ
Aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla bol, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, serinlemek için ılık duş yapılmalı, sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.
DENGELİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI SÜRDÜRÜLMELİ
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunmasının temelini oluşturmaktadır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzelere yer verilmeli, kafein içeren içecekler yerine yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.
|KONU
|SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNERİSİ
|💧 Su Tüketimi
|Gün boyunca düzenli aralıklarla bol su tüketin. Susamayı beklemeden sıvı alın.
|☀️ Güneşten Korunma
|Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmayın.
|🥗 Beslenme
|Hafif, dengeli, su oranı yüksek meyve ve sebzeleri tercih edin. Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının.
|🥛 İçecek Tercihi
|Su, ayran ve şekersiz içecekleri tercih edin. Kafeinli ve şekerli içecekleri sınırlayın.
|🧊 Gıda Güvenliği
|Gıdaları uygun sıcaklıkta saklayın. Açıkta satılan ve bozulma riski taşıyan ürünleri tüketmeyin.
|👕 Kıyafet Seçimi
|Açık renkli, ince, pamuklu ve bol kıyafetler giyin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanın.
|🚶 Fiziksel Aktivite
|Ağır egzersizleri sabah erken veya akşam serin saatlerde yapın.
|👶 Risk Grupları
|Çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar daha dikkatli olmalı.
|⚠️ Sıcak Çarpması Belirtileri
|Baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, aşırı terleme ve bayılma hissi görüldüğünde serin ortama geçin ve sıvı tüketin.
|🩺 Acil Durum
|Şikâyetler devam eder veya bilinç değişikliği gelişirse vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇINILMALI
Yağlı besinler ve kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerin hazırlanmasında haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.
Yeterli vitamin ile mineral alımının sağlanması amacıyla meyve ve sebze tüketimi arttırılmalıdır. Kan şekerini hızlı yükselten ve düşüren besinler yerine tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli; yüksek kalorili hamur işi tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve dondurma tüketilmelidir.
BESİNLERİN SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT
Besin zehirlenmeleri özellikle yaz aylarında daha sık görülen halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Bu nedenle açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulan besinler açıkta bekletilmemelidir.
Besinlerin hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi süreçlerinde hijyen kurallarına özen gösterilmesi, besin kaynaklı hastalıkların önlenmesi açısından önem taşımaktadır.