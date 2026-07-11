Yaz aylarında serinleten ve sıvı kaybını önleyen en sağlıklı 10 içecek

Yazın kavurucu sıcaklarında vücudun sıvı ihtiyacı da artıyor. Terlemeyle kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konması, enerji seviyesinin korunması ve serinlemeye destek sağlaması açısından doğru içecek seçimi büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal, hem serinleten hem de sağlıklı yaşamı destekleyen 10 içeceği sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal. (Fotorğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

Aromalı Su: Yazın günde 2 buçuk litre su içmek gerekiyor. Ancak sade su içmekte zorlanan kişiler, sularına taze nane yaprakları, limon dilimleri, salatalık dilimleri, yeşil elma dilimleri ya da tarçın kabuğu gibi besinler katarak hem daha ferahlatıcı hem de daha keyifli bir içecek hazırlayabilirler.

Ayran: Ayran, yaz aylarında sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olurken içerdiği protein, kalsiyum ve elektrolitlerle de öne çıkıyor. Özellikle terlemeyle kaybedilen sodyumun yerine konmasına katkı sağlayan ayran, öğünlerle birlikte tüketildiğinde tokluk hissini destekliyor. Ferahlatıcı bir lezzet için içerisine taze nane veya fesleğen ekleyebilirsiniz.