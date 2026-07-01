Proteinlerin sindirimi karbonhidratlara göre daha uzun sürer. Bu süreçte vücut, proteini parçalamak için daha fazla enerji harcar (buna proteinlerin termik etkisi denir). Yani protein ağırlıklı beslendiğinizde, otururken bile metabolizmanız daha hızlı çalışır ve kan şekeriniz dalgalanmadığı için gün boyu sabit bir enerji seviyesine sahip olursunuz.

Yaz için yüksek proteinli düşük kalorili beslenme planı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SABAH

Güne proteini en yüksek ve sindirimi en kaliteli kaynak olan yumurta ile başlıyoruz.

Karbonhidratı ise tamamen lifli yeşilliklerden alıyoruz.

■ Dereotlu ve Lor Peynirli Omlet: 2 tam yumurta (veya kaloriyi daha da düşürmek isterseniz 1 tam + 1 yumurta beyazı) ile 3 yemek kaşığı alkali yönü güçlü, yüksek proteinli lor peyniri ve bol dereotu bir kapta çırpılarak az yağlı tavada pişirilir.

■ Yanına: 1 adet kapya biber (C vitamini protein emilimini artırır) ve bolca salatalık (hidrasyon için).

■ Yeşillik: 5-6 dal taze nane ve roka.

■ İçecek: 2 bardak çay ya da 1 fincan şekersiz sade kahve veya filtre kahve (kafein ile yağ yakımını ve odaklanmayı sağlar).