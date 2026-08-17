Yaz aylarında yüzücü kulağına dikkat! Tatilde bu 6 hatadan kaçının
Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi kulak enfeksiyonuyla gölgelenebiliyor. KBB Uzmanı Dr. Ecem Sevim Akı, yüzücü kulağı riskini artıran 6 hatayı sıralayarak doğru korunma yöntemlerini anlattı.
Yazın yüzücü kulağı olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonları artıyor. Doğru bilinen yanlış uygulamalar riski büyütüyor. Dr. Ecem Sevim Akı, tatilde kulak enfeksiyonuna yol açan 6 hatayı anlatıyor.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kulak sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı yanlış alışkanlıklar daha sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ecem Sevim Akı, "Kulak kanalında gelişen dış kulak yolu enfeksiyonları (yüzücü kulağı) yaz aylarında belirgin artış gösterirken, bazı durumlarda orta kulak enfeksiyonları da görülebiliyor. Her iki tabloda da şiddetli kulak ağrısı, işitme kaybı, kulakta akıntı ve ateş gibi yakınmalar ortaya çıkarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yaşam kalitesini düşürebiliyor" diyor. Dr. Akı, tatilde kulak enfeksiyonuna yol açan 6 hatayı ve alınabilecek basit ama etkili önlemleri açıklıyor.
1. Havuz hijyenine dikkat etmemek: Yeterince dezenfekte edilmeyen havuzlarda bakteri, mantar ve bazı mikroorganizmalar kolayca çoğalabiliyor. Dış kulak yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Düzenli bakım yapılan ve temizliğinden emin olunan havuzları tercih edin.
2. Kulağı uzun süre ıslak bırakmak ve yıkamaya çalışmak: Kulağı uzun süre ıslak bırakmak ve yıkamaya çalışmak: Özellikle yaz aylarında sık yüzmek veya gün içinde defalarca suya girip çıkmak, kulak kanalının doğal asidik yapısını değiştirerek enfeksiyon riskini artırabiliyor. Sudan çıktıktan sonra kulağın dış kısmını yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Başın sağa ve sola eğilerek içeride kalan suyun kendiliğinden boşalmasının sağlanması kulak sağlığını korur.
3. Kontrolsüz kulak temizleme çubuğu kullanımı: Pamuklu çubukla kiri dışarı çıkarmaya çalışmak, kirin kulak kanalında daha derinlere itilmesine sebep olur. Bakterilerin ve mantarların kolayca yerleşmesine zemin hazırlayabilir. Kulağın içine pamuklu çubuk, saç tokası ve kürdan gibi yabancı cisimler sokmayın.
4. 'Basit bir su kaçması' diyerek önemsememek: Bu durum enfeksiyona yol açarak kulak ağrısı, kaşıntı, dolgunluk hissi, işitmede azalma ya da akıntı gibi yakınmalara neden olabilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında mutlaka KBB uzmanına görünmek gerekir.
5. Kulaktaki tıkanıklığa müdahale etmek: Toplumda sık yapılan hatalı davranışlardan biri de; kulakta dolgunluk veya tıkanıklık hissedildiğinde zeytinyağı, sirke, alkol ya da farklı sıvılar damlatmak, yabancı cisimlerle kulağı temizlemeye çalışmak. Oysa bu yanlış uygulamalar kulak zarında hasara yol açabilir. Erken dönemde tedaviye başlanması önemlidir. Kulak tıkanıklığı yaşandığında uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.
6. Kulak zarı deliklerinde ve ventilasyon tüp uygulamalarında önlem almamak: Bu durumda dış kulak yolu ve orta kulak arasındaki bariyer ortadan kalkar. Orta kulağın su ile teması halinde enfeksiyonlar görülebilir. Hastanın kulağı sudan koruması ya da özel kulak tıkacı kullanması gerekir.