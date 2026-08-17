WIRED'da yer alan habere göre araştırmacılar, Alzheimer belirtileri geliştirecek şekilde genetik olarak değiştirilen farelere uzun süre ImP uyguladı. Deneylerin sonucunda bazı hayvanlarda amiloid beta plaklarının, bazılarında ise tau değişikliklerinin arttığı gözlendi.

Yüksek ImP seviyeleri daha düşük bilişsel performansla ilişkilendirildi.

"ALZHEİMER BAKTERİSİ" OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Uzmanlar, ImP üreten bakterilerin sağlıklı insanların bağırsaklarında da bulunabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu bakterilerin varlığının tek başına Alzheimer hastalığına yol açtığı anlamına gelmediği vurgulandı.

YENİ TEDAVİ ARAŞTIRMALARINA KAPI AÇABİLİR

Bilim insanları, gelecekte ImP üretimini veya metabolitin kendisini hedef alan tedavilerin geliştirilebileceğini düşünüyor. Ancak araştırmacılar, ImP ile Alzheimer arasındaki ilişkinin kesin neden-sonuç bağlantısı olduğunu ortaya koymak için daha kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.