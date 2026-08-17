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Alzheimer’ın izleri bağırsaklarda mı? Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma

Bilim dünyasında bağırsak sağlığı ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı. Araştırmacılar, bazı bağırsak bakterilerinin ürettiği ImP adlı metabolitin kan-beyin bariyerini zayıflatarak Alzheimer’la ilişkili değişikliklerle bağlantılı olabileceğini belirledi.

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Alzheimer’ın izleri bağırsaklarda mı? Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, bağırsaklarda yaşayan bazı bakterilerin ürettiği bir metabolitin beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bağırsak mikrobiyomu ile Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantıya ilişkin yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin ürettiği ImP metabolitini inceledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin ürettiği ImP metabolitini inceledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ŞÜPHELERİN ODAĞINDA IMP ADLI METABOLİT VAR

Araştırmacılar, bazı bağırsak bakterilerinin histidini parçalaması sonucu ortaya çıkan imidazol propiyonat (ImP) adlı bileşiğe odaklandı. Kan dolaşımında bulunan bu metabolitin kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü etkileyerek bazı biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

KAN-BEYİN BARİYERİNİ ZAYIFLATABİLİYOR

Deneylerde ImP'nin, beyni zararlı maddelerden koruyan kan-beyin bariyerinin işlevini olumsuz etkileyebildiği görüldü. Bariyerin zayıflaması, metabolitin beyin dokusuna ulaşmasını kolaylaştırabilecek bir mekanizma olarak değerlendirildi.

ImP’nin kan-beyin bariyerini zayıflatabileceği belirlendi.ImP’nin kan-beyin bariyerini zayıflatabileceği belirlendi.

ALZHEİMER'LA BAĞLANTILI PROTEİNLERDE DEĞİŞİM

Araştırmacılar, ImP'nin beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen amiloid beta ve tau proteinleri üzerindeki değişimleri artırabildiğini belirledi. Bu bulgu, bağırsakta üretilen bir metabolitin beyindeki hastalık süreçleriyle bağlantılı olabileceğine işaret etti.

İNSANLARDAN ELDE EDİLEN VERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada ortalama yaşı 61,2 olan 1.196 bilişsel açıdan sağlıklı yetişkinin kanındaki ImP seviyeleri incelendi. ImP düzeyi yüksek kişilerde bilişsel test sonuçlarının daha düşük olduğu ve Alzheimer'la bağlantılı bazı biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi.

Metabolitin amiloid beta ve tau proteinlerini etkileyebildiği görüldü.Metabolitin amiloid beta ve tau proteinlerini etkileyebildiği görüldü.

FARE DENEYLERİNDE DE BENZER SONUÇLAR ÇIKTI

WIRED'da yer alan habere göre araştırmacılar, Alzheimer belirtileri geliştirecek şekilde genetik olarak değiştirilen farelere uzun süre ImP uyguladı. Deneylerin sonucunda bazı hayvanlarda amiloid beta plaklarının, bazılarında ise tau değişikliklerinin arttığı gözlendi.

Yüksek ImP seviyeleri daha düşük bilişsel performansla ilişkilendirildi.Yüksek ImP seviyeleri daha düşük bilişsel performansla ilişkilendirildi.

"ALZHEİMER BAKTERİSİ" OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Uzmanlar, ImP üreten bakterilerin sağlıklı insanların bağırsaklarında da bulunabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu bakterilerin varlığının tek başına Alzheimer hastalığına yol açtığı anlamına gelmediği vurgulandı.

YENİ TEDAVİ ARAŞTIRMALARINA KAPI AÇABİLİR

Bilim insanları, gelecekte ImP üretimini veya metabolitin kendisini hedef alan tedavilerin geliştirilebileceğini düşünüyor. Ancak araştırmacılar, ImP ile Alzheimer arasındaki ilişkinin kesin neden-sonuç bağlantısı olduğunu ortaya koymak için daha kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bulguların kesin neden-sonuç ilişkisi için daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.Uzmanlar, bulguların kesin neden-sonuç ilişkisi için daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.

ImP nedir?
Bazı bağırsak bakterilerinin histidini parçalamasıyla ürettiği bir metabolittir.
ImP beyni nasıl etkiliyor?
Kan-beyin bariyerini zayıflatabileceği ve beyindeki bazı süreçleri etkileyebileceği belirlendi.
ImP hangi hastalıkla ilişkilendirildi?
Araştırmada ImP ile Alzheimer hastalığına bağlı biyolojik değişimler arasında olası bir bağlantı tespit edildi.
ImP seviyesi yüksek kişilerde ne görüldü?
Daha düşük bilişsel performans ve Alzheimer'la ilişkili bazı biyobelirteçlerde daha yüksek seviyeler görüldü.
Bu bulgular Alzheimer'ın kesin nedenini gösteriyor mu?
Hayır. ImP'nin Alzheimer'a doğrudan neden olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.
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