Alzheimer’ın izleri bağırsaklarda mı? Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma
Bilim dünyasında bağırsak sağlığı ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı. Araştırmacılar, bazı bağırsak bakterilerinin ürettiği ImP adlı metabolitin kan-beyin bariyerini zayıflatarak Alzheimer’la ilişkili değişikliklerle bağlantılı olabileceğini belirledi.
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, bağırsaklarda yaşayan bazı bakterilerin ürettiği bir metabolitin beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Bulgular, bağırsak mikrobiyomu ile Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantıya ilişkin yeni bir ihtimali gündeme getirdi.
ŞÜPHELERİN ODAĞINDA IMP ADLI METABOLİT VAR
Araştırmacılar, bazı bağırsak bakterilerinin histidini parçalaması sonucu ortaya çıkan imidazol propiyonat (ImP) adlı bileşiğe odaklandı. Kan dolaşımında bulunan bu metabolitin kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü etkileyerek bazı biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
KAN-BEYİN BARİYERİNİ ZAYIFLATABİLİYOR
Deneylerde ImP'nin, beyni zararlı maddelerden koruyan kan-beyin bariyerinin işlevini olumsuz etkileyebildiği görüldü. Bariyerin zayıflaması, metabolitin beyin dokusuna ulaşmasını kolaylaştırabilecek bir mekanizma olarak değerlendirildi.
ALZHEİMER'LA BAĞLANTILI PROTEİNLERDE DEĞİŞİM
Araştırmacılar, ImP'nin beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen amiloid beta ve tau proteinleri üzerindeki değişimleri artırabildiğini belirledi. Bu bulgu, bağırsakta üretilen bir metabolitin beyindeki hastalık süreçleriyle bağlantılı olabileceğine işaret etti.
İNSANLARDAN ELDE EDİLEN VERİLER DİKKAT ÇEKTİ
Çalışmada ortalama yaşı 61,2 olan 1.196 bilişsel açıdan sağlıklı yetişkinin kanındaki ImP seviyeleri incelendi. ImP düzeyi yüksek kişilerde bilişsel test sonuçlarının daha düşük olduğu ve Alzheimer'la bağlantılı bazı biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi.
FARE DENEYLERİNDE DE BENZER SONUÇLAR ÇIKTI
WIRED'da yer alan habere göre araştırmacılar, Alzheimer belirtileri geliştirecek şekilde genetik olarak değiştirilen farelere uzun süre ImP uyguladı. Deneylerin sonucunda bazı hayvanlarda amiloid beta plaklarının, bazılarında ise tau değişikliklerinin arttığı gözlendi.
"ALZHEİMER BAKTERİSİ" OLARAK GÖRÜLMEMELİ
Uzmanlar, ImP üreten bakterilerin sağlıklı insanların bağırsaklarında da bulunabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu bakterilerin varlığının tek başına Alzheimer hastalığına yol açtığı anlamına gelmediği vurgulandı.
YENİ TEDAVİ ARAŞTIRMALARINA KAPI AÇABİLİR
Bilim insanları, gelecekte ImP üretimini veya metabolitin kendisini hedef alan tedavilerin geliştirilebileceğini düşünüyor. Ancak araştırmacılar, ImP ile Alzheimer arasındaki ilişkinin kesin neden-sonuç bağlantısı olduğunu ortaya koymak için daha kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.