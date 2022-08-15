Yaz aylarında güneş çarpması ve ishal şikayetleri artıyor!





GÖZ ENFEKSİYONU

Gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı, yanma ve şişlikle belirti verir. Mutlaka göz hekimine muayene olup, göz damlalarına başlamak gerekir.





DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığı gibi şikayetlere neden olan dış kulak enfeksiyonu, nemli ve sıcak ortamları sever. Bu yüzden yaz mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu enfeksiyonlarının artışına sebep olabilir. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.

Kulaklarınızın kuru kalmasını sağlayın.

Duş alırken kulağınıza mümkün olduğunca su kaçmamasına dikkat edin.