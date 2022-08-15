Yaz aylarında güneş çarpması ve ishal şikayetleri artıyor!

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklığı rekor kırıyor! Özellikle sıcak havayla kendini gösteren hastalıklar ise tat kaçırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, yaz aylarında görülme sıklığı artan 5 hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...
GÜNEŞ ÇARPMASI
Güneşte birkaç saat kaldıktan sonra bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösterir. Tablo ilerlerse bilinç kaybı bile görülür. Hafif durumlarda ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimi, şikayetleri azaltır. Korunmak için şunlar yapmak gerekir:
Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize güneş kremi sürün.
Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.
Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.
Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu sıkça görülür. Sık idrara çıkma, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine yol açar. Mutlaka doktora başvurmak gerekir. Çünkü tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve yoğun tedaviler gerektirir. Korunmak için şunlar önerilir:
Bol su için.
İdrarınızı tutmamaya çalışın.
Pamuklu iç çamaşırı giyin.
Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.
Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.