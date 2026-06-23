Yaz aylarında gıda zehirlenmesine dikkat: Uzmanından gıda zehirlenmesine karşı 5 kritik uyarı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Gıda zehirlenmesi, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyor.

Dr. Hakan Güdücü, yaz aylarında gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor ve çapraz bulaşmanın önemine vurgu yapıyor.

Gıda zehirlenmesi belirtileri, şüpheli gıda tüketiminden sonraki ilk saatlerde ortaya çıkabilir ve kusma, karın ağrısı, halsizlik gibi semptomlar görülebilir.

Ellerin yıkanması, çiğ süt ve pastörize edilmemiş ürünlerden kaçınılması, meyve ve sebzelerin iyi yıkanması gibi hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Çiğ etlerin doğru saklanması ve kesme tahtalarının her kullanım sonrası temizlenmesi, mikroorganizma üremesini önlemek için önemlidir.

Gıda zehirlenmesi, çoğunlukla bulantı, kusma ve ishal ile kendini gösteriyor. En sık nedenlerinden birini viral enfeksiyonlar oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Güdücü, yaz aylarında gıda güvenliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulunuyor:



ET DOĞRANAN TAHTADA SALATA YAPMAYIN



Besinlerin kontamine olması birçok farklı yolla gerçekleşebilir. Hasta bir kişinin ellerini yıkamadan gıdaya temas etmesi, yemek hazırlaması ya da yeterince iyi yıkanmamış çiğ meyve ve sebzelerin tüketilmesi yaygın bulaş yolları arasındadır. Ayrıca çapraz bulaş dediğimiz durum da oldukça önemlidir. Örneğin, tavuk eti doğranan kesme tahtasının temizlenmeden salata hazırlığında kullanılması mikroorganizmaların diğer gıdalara geçmesine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi belirtileri çoğunlukla şüpheli gıda tüketiminden sonraki ilk saatlerde ortaya çıkıyor. Şikayetler genellikle 1 ila 8 saat içinde başlar. Kusma ön planda olabilir. Bunun yanında karın ağrısı, halsizlik, ateş, kanlı ya da sulu ishal görülebilir.

Daha nadir olarak baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler de tabloya eşlik edebilir.

Gıda zehirlenmesi, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ



Bebek bezi değiştirdikten, tuvalet sonrası, burnu sildikten, hayvanlara dokunduktan veya çöple temas ettikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş ürünlerden kaçınılmalı, meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır. Kesme tahtaları ve bıçaklar her kullanım sonrası iyice temizlenmelidir. Özellikle tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları etleri dikkatli saklanmalı. Bu ürünler mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturabilir. Satın alındıktan sonra en geç bir saat içinde buzdolabına konulmalı, iki gün içinde tüketilmeyecekse dondurulmalıdır. Bebek bezi değiştirdikten, tuvalet sonrası, burnu sildikten, hayvanlara dokunduktan veya çöple temas ettikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş ürünlerden kaçınılmalı, meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır. Kesme tahtaları ve bıçaklar her kullanım sonrası iyice temizlenmelidir. Özellikle tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları etleri dikkatli saklanmalı. Bu ürünler mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturabilir. Satın alındıktan sonra en geç bir saat içinde buzdolabına konulmalı, iki gün içinde tüketilmeyecekse dondurulmalıdır.