İşlenmiş gıda tüketen çocuklarda işte bu davranışlar görülüyor!

"Erken çocukluk döneminde tam meyve ve sebzeler gibi az işlenmiş gıdalara yönelmenin, daha sağlıklı davranışsal ve duygusal gelişimi destekleyebileceğini düşünüyoruz."

Araştırmacılar ayrıca teorik beslenme modelleri de oluşturdu. Buna göre ultra işlenmiş gıdalardan gelen enerjinin yüzde 10'unun meyve, sebze ve diğer az işlenmiş gıdalarla değiştirilmesi daha düşük davranışsal sorun puanlarıyla ilişkilendirildi.

UZMANLAR AİLELERE VE KURUMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, ebeveynlerin çocukları için en iyi seçimleri yapmaya çalıştığını ancak her ailenin taze ve tek bileşenli gıdalara kolay erişemediğini vurguladı.

Uzmanlara göre ultra işlenmiş ürünler yaygın, uygun fiyatlı ve pratik olduğu için çocukların günlük beslenmesinde sık yer buluyor.

Bu nedenle ebeveynlere yönelik beslenme danışmanlığı, kamu sağlığı kampanyaları, kreş ve çocuk bakım merkezlerinde beslenme standartlarının güçlendirilmesi gibi adımların önemli olabileceği ifade edildi.

Miliku, çocukların beslenmesinde zamanla yapılacak küçük değişimlerin uzun vadede olumlu sonuçlar sağlayabileceğini belirterek, bir meyve eklemek veya şekerli içecek yerine su tercih etmek gibi basit adımların da değerli olabileceğini söyledi.

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