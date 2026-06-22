Kolajen kullanımının faydaları ve sınırları: 113 araştırma yanıtladı
Sağlık ve güzellik dünyasının vazgeçilmezi haline gelen kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? Bilim insanları, Mart 2025'e kadar yapılan 113 klinik araştırmayı inceleyerek bu soruyu yanıtladı. Cilt neminden eklem ağrılarına kadar umut verici sonuçlar elde edilse de, uzmanlar piyasadaki ürün karmaşasına ve bilimsel kanıtlardaki yöntemsel eksikliklere dikkat çekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Mart 2025'e kadar yayımlanan 113 klinik çalışmayı inceleyen kapsamlı bir değerlendirme, kolajen takviyelerinin bazı alanlarda fayda sağlayabileceğini ancak bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu ortaya koydu.
- Yaklaşık 8 bin kişinin yer aldığı araştırmada kolajen kullanımının kas sağlığı, osteoartrit kaynaklı eklem ağrıları, cilt nemi ve elastikiyetinde orta düzey iyileşmeler gösterdiği belirlendi.
- İncelemeye dahil edilen 16 sistematik derlemenin 15'i düşük veya çok düşük kalite seviyesinde değerlendirildi.
- Piyasadaki kolajen ürünlerinin kaynak, işlenme yöntemi ve kullanım şekli açısından birbirinden çok farklı olması karşılaştırma yapılmasını zorlaştırıyor.
- Uzmanlar hangi kolajen türünün kimlerde daha etkili olduğunu belirlemek için daha kapsamlı ve standartlaştırılmış çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Kolajen takviyeleri yıllardır daha genç görünen cilt, daha güçlü kaslar ve daha sağlıklı eklemler vaat ediyor. Şimdiye kadar yapılan 113 klinik çalışmayı inceleyen kapsamlı bir değerlendirme ise bu ürünlerin bazı alanlarda fayda sağlayabileceğini, ancak mevcut bilimsel kanıtların hala sınırlı olduğunu ortaya koydu.
KOLAJEN TAKVİYELERİNE DEV İNCELEME
SciTechDaily'nin aktardığı araştırmada, Mart 2025'e kadar yayımlanan çalışmalar mercek altına alındı. İnceleme kapsamında yaklaşık 8 bin kişinin yer aldığı 16 sistematik derleme değerlendirildi.
Elde edilen sonuçlar, kolajen kullanımının özellikle bazı cilt, kas ve eklem sorunlarında ölçülebilir faydalar sağlayabileceğine işaret etti. Ancak araştırmacılar, sonuçların kesin yargılar vermek için yeterince güçlü olmadığını vurguladı.
KOLAJEN VÜCUTTA NE İŞE YARIYOR?
Kolajen, insan vücudunda doğal olarak üretilen bir protein. Cildin sıkı ve esnek kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda kemiklerin, kasların ve bağ dokularının yapısında önemli rol üstleniyor.
Yaş ilerledikçe kolajen üretimi azalıyor. Bu nedenle kolajen takviyeleri son yıllarda sağlık ve güzellik sektörünün en popüler ürünleri arasında yer alıyor.
Uzmanlara göre takviyelerde kullanılan hidrolize kolajenler, daha küçük peptitlere ayrıldığı için vücut tarafından daha kolay emilebiliyor. Bu durumun da cilt, kas ve eklem dokularında biyolojik etki oluşturabileceği düşünülüyor.
EN BELİRGİN FAYDALAR HANGİ ALANLARDA GÖRÜLDÜ?
İncelemede dikkat çeken olumlu sonuçlar şu alanlarda toplandı:
- Kas sağlığında orta düzey iyileşmeler
- Osteoartrit kaynaklı eklem ağrılarında azalma
- Cilt neminde artış
- Cilt elastikiyetinde iyileşme
Araştırmacılar, özellikle ciltle ilgili etkilerin kısa sürede değil, düzenli ve uzun süreli kullanım sonrasında ortaya çıktığını belirtti.
BİLİMSEL SONUÇLAR HER ÇALIŞMADA AYNI DEĞİL
İnceleme, tüm araştırmaların aynı sonucu vermediğini de ortaya koydu. Özellikle cilt elastikiyeti ve nem oranına ilişkin bulgular zaman içinde değişiklik gösterdi.
Daha yeni çalışmalar, elastikiyet üzerindeki etkinin önceki araştırmalara göre daha düşük olduğunu gösterirken, cilt nemlendirmesine ilişkin sonuçların daha güçlü olabileceğine işaret etti.
Bu farklılıklar, kolajen araştırmalarında bilimsel tablonun henüz tam olarak netleşmediğini gösteriyor.
KOLAJEN TAKVİYELERİ NEDEN KARŞILAŞTIRILAMIYOR?
Araştırmacılara göre en büyük sorunlardan biri, piyasadaki ürünlerin birbirinden çok farklı olması.
Kolajen kaynakları arasında sığır, domuz, tavuk, balık, denizanası ve kabuklu deniz canlıları bulunuyor. Ayrıca bitki bazlı alternatif ürünler de satışa sunuluyor.
Ürünlerin işlenme yöntemi, peptit boyutları ve kullanım şekli de değişiklik gösteriyor. Bazı çalışmalar ağızdan alınan takviyeleri incelerken bazıları doğrudan cilde uygulanan kolajen ürünlerini değerlendirdi.
Bu nedenle tüm ürünleri tek bir grupta değerlendirmenin bazı önemli farklılıkları gizleyebileceği belirtiliyor.
ARAŞTIRMALARDAKİ EN BÜYÜK EKSİKLİKLER
İncelemeye dahil edilen 16 sistematik derlemenin 15'i düşük veya çok düşük kalite seviyesinde değerlendirildi.
Uzmanlar bunun kolajenin etkisiz olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak araştırmaların önemli bölümünde yöntemsel eksiklikler bulunduğu belirtiliyor.
- Çalışmaların önceden kayıt altına alınmaması
- Olası yanlılıkların yeterince raporlanmaması
- Kısa takip süreleri
- Düşük katılımcı sayıları
Ayrıca güneş ışığına maruz kalma, sigara kullanımı, uyku düzeni, çevresel faktörler ve hormon seviyeleri gibi değişkenlerin de sonuçları etkileyebileceği ifade ediliyor.
UZMANLARIN SONUCU NE OLDU?
Mevcut veriler, kolajen takviyelerinin yalnızca pahalı bir plasebo olmadığını gösteriyor. Özellikle cilt nemi, eklem ağrıları ve kas sağlığı üzerinde bazı gerçek faydalar gözlemleniyor.
Bununla birlikte uzmanlar, hangi kolajen türünün kimlerde daha etkili olduğunu net biçimde ortaya koyacak daha kapsamlı ve standartlaştırılmış çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Gelecekte yapılacak araştırmaların kullanılan kolajen türünü, doz miktarını, uygulama yöntemini ve katılımcı özelliklerini daha ayrıntılı şekilde tanımlaması gerektiği ifade ediliyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)