Kolajen kullanımının faydaları ve sınırları: 113 araştırma yanıtladı

Araştırmacılar, özellikle ciltle ilgili etkilerin kısa sürede değil, düzenli ve uzun süreli kullanım sonrasında ortaya çıktığını belirtti.

Araştırmalar eklem ağrılarında ve kas sağlığında iyileşme gösterdi.

BİLİMSEL SONUÇLAR HER ÇALIŞMADA AYNI DEĞİL

İnceleme, tüm araştırmaların aynı sonucu vermediğini de ortaya koydu. Özellikle cilt elastikiyeti ve nem oranına ilişkin bulgular zaman içinde değişiklik gösterdi.

Daha yeni çalışmalar, elastikiyet üzerindeki etkinin önceki araştırmalara göre daha düşük olduğunu gösterirken, cilt nemlendirmesine ilişkin sonuçların daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Bu farklılıklar, kolajen araştırmalarında bilimsel tablonun henüz tam olarak netleşmediğini gösteriyor.