Yalnızca iki besinin karışımı bir çok hastalığın arkasındaki iltihabı iyileştirebilir
Bilim insanları, kolayca hazırlanabilen özel bir içeceğin, obezitesi olan yetişkinlerde vücuttaki kronik iltihaplanma göstergelerini düşürdüğünü saptadı. Kan testlerinde umut verici sonuçlar veren çalışma, beslenmenin iltihap süreçleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
Hızlı Özet Göster
- Domates ve soya bileşenleriyle hazırlanan özel bir içecek, obezitesi olan 12 yetişkinde 4 haftalık tüketim sonrası vücuttaki iltihaplanma göstergelerini düşürdü.
- Araştırmada domatesteki likopen ve soyadaki izoflavonlarla zenginleştirilmiş içecek kullanıldı ve katılımcılar günde iki kutu tüketti.
- Kan testlerinde bağışıklık sistemiyle ilişkili proteinler ve iltihap sinyallerinde gerileme tespit edildi.
- Araştırma ekibi hayvan çalışmalarında içeceğin kronik pankreatitte iltihap azalttığını gözlemlemişti ve şimdi pankreatit hastalarında test etmeyi planlıyor.
- Uzmanlar çalışmanın küçük bir grupla yapıldığını belirterek sonuçların tedavi iddiası olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.
Domates ve soya bileşenleriyle hazırlanan özel bir içecek, obezitesi olan yetişkinlerde vücuttaki iltihaplanmayla bağlantılı bazı göstergeleri düşürdü. SciTechDaily'nin haberine göre, 4 haftalık küçük çalışmada elde edilen sonuçlar, bazı gıdaların vücuttaki sessiz iltihap sürecini etkileyebileceğini gösterdi.
VÜCUTTA FARK EDİLMEDEN İLERLEYEBİLİYOR
Uzmanların dikkat çektiği nokta, kısa süreli bir rahatsızlık değil. Araştırmada odaklanılan konu, vücutta düşük seviyede ama uzun süre devam edebilen iltihaplanma oldu.
Bu tür iltihaplanma, birçok kronik hastalıkla bağlantılı görülüyor. Bu nedenle bilim insanları, beslenme yoluyla bu sürecin kontrol altına alınıp alınamayacağını araştırıyor.
Yeni çalışmada test edilen içecek de bu amaçla hazırlandı.
DOMATESİN RENGİ, SOYANIN ETKİSİ
Araştırmacılar, içeceği iki bitkisel bileşik bakımından zenginleştirdi.
Bunlardan biri domatese kırmızı rengini veren likopen. Diğeri ise soyada bulunan izoflavonlar.
Bu maddeler daha önce yapılan araştırmalarda antioksidan ve iltihap azaltıcı etkilerle ilişkilendirilmişti. Ancak bu çalışmada amaç, bu etkinin insanlarda daha kontrollü biçimde görülüp görülmeyeceğini anlamaktı.
KATILIMCILAR 4 HAFTA BOYUNCA İÇTİ
Çalışmaya obezitesi olan 12 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar 4 hafta boyunca her gün iki kutu domates-soya suyu içti.
Her kutu yaklaşık 200 mililitreydi.
Daha sonra araya dinlenme süresi kondu. Ardından katılımcılar bu kez daha düşük karotenoid içeren kontrol domates suyunu 4 hafta boyunca tüketti.
Böylece araştırmacılar, etkinin sıradan domates suyundan mı yoksa özel olarak zenginleştirilen içecekten mi kaynaklandığını karşılaştırdı.
KAN TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Çalışmanın en önemli sonucu kan örneklerinde görüldü. Domates-soya içeceği tüketilen dönemin ardından, iltihaplanmayla bağlantılı 3 göstergede düşüş tespit edildi.
Araştırmacıların ölçtüğü düşüşler şu başlıklarda görüldü:
- Bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı proteinler azaldı.
- Vücuttaki iltihap sinyallerinde gerileme gözlendi.
- Bir başka iltihap göstergesinde de düşüş eğilimi oluştu.
Ancak bu son gösterge, bilimsel olarak kesin düşüş kabul edilecek seviyeye ulaşmadı.
Bu nedenle uzmanlar sonucu umut verici bulsa da bunu bir tedavi sonucu gibi yorumlamıyor.
HER ŞEY TEK BİR MADDEYLE AÇIKLANMIYOR
Araştırmada sadece kan örneklerine bakılmadı. Katılımcıların idrar örnekleri de incelendi.
Bu inceleme, domatesin tek başına da vücutta bazı değişiklikler oluşturabileceğini gösterdi. Ancak soya bileşenleriyle ilgili değişimler, özel içeceği tüketenlerde daha belirgin oldu.
Bu tablo, gıdaların vücutta tek bir madde üzerinden değil, daha karmaşık yollarla etki gösterebileceğini ortaya koydu.
SIRADAKİ HEDEF PANKREATİT HASTALARI
Araştırma ekibi daha önce hayvan çalışmalarında da domates-soya içeceğini incelemişti. Bu çalışmalarda içeceğin kronik pankreatitte iltihabı ve hastalığın şiddetini azaltabildiği gözlendi.
Bu sonuçların ardından bilim insanları şimdi benzer etkiyi pankreatit hastalarında araştırmaya hazırlanıyor.
Amaç, içeceğin iltihabı azaltıp azaltamayacağını ve hastaların yaşam kalitesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını görmek.
UZMANLARDAN TEMKİNLİ MESAJ
Çalışma, domates ve soya içeren bu özel içeceğin vücuttaki bazı iltihap göstergelerini etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak araştırma küçük bir grupla yapıldı.
Bu nedenle sonuçlar, "bu içecek hastalıkları önler" ya da "tedavi eder" şeklinde yorumlanmamalı.
Yine de bulgular, beslenmenin vücuttaki iltihap süreçleri üzerindeki rolünü anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.