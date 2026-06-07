Yalnızca iki besinin karışımı bir çok hastalığın arkasındaki iltihabı iyileştirebilir

Uzmanlar çalışmanın küçük bir grupla yapıldığını belirterek sonuçların tedavi iddiası olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Araştırmada domatesteki likopen ve soyadaki izoflavonlarla zenginleştirilmiş içecek kullanıldı ve katılımcılar günde iki kutu tüketti.

Domates ve soya bileşenleriyle hazırlanan özel bir içecek, obezitesi olan 12 yetişkinde 4 haftalık tüketim sonrası vücuttaki iltihaplanma göstergelerini düşürdü.

Domates ve soya bileşenleriyle hazırlanan özel bir içecek, obezitesi olan yetişkinlerde vücuttaki iltihaplanmayla bağlantılı bazı göstergeleri düşürdü. SciTechDaily'nin haberine göre, 4 haftalık küçük çalışmada elde edilen sonuçlar, bazı gıdaların vücuttaki sessiz iltihap sürecini etkileyebileceğini gösterdi.

Yeni çalışmada test edilen içecek de bu amaçla hazırlandı.

Bu tür iltihaplanma, birçok kronik hastalıkla bağlantılı görülüyor. Bu nedenle bilim insanları, beslenme yoluyla bu sürecin kontrol altına alınıp alınamayacağını araştırıyor.

Uzmanların dikkat çektiği nokta, kısa süreli bir rahatsızlık değil. Araştırmada odaklanılan konu, vücutta düşük seviyede ama uzun süre devam edebilen iltihaplanma oldu.

Domates-soya içeceği, dört haftalık çalışmada bazı iltihap göstergelerini düşürdü. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Araştırmada etkiler, katılımcılardan alınan kan örnekleriyle düzenli olarak takip edildi.

DOMATESİN RENGİ, SOYANIN ETKİSİ

Araştırmacılar, içeceği iki bitkisel bileşik bakımından zenginleştirdi.

Bunlardan biri domatese kırmızı rengini veren likopen. Diğeri ise soyada bulunan izoflavonlar.

Bu maddeler daha önce yapılan araştırmalarda antioksidan ve iltihap azaltıcı etkilerle ilişkilendirilmişti. Ancak bu çalışmada amaç, bu etkinin insanlarda daha kontrollü biçimde görülüp görülmeyeceğini anlamaktı.

KATILIMCILAR 4 HAFTA BOYUNCA İÇTİ

Çalışmaya obezitesi olan 12 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar 4 hafta boyunca her gün iki kutu domates-soya suyu içti.

Her kutu yaklaşık 200 mililitreydi.

Daha sonra araya dinlenme süresi kondu. Ardından katılımcılar bu kez daha düşük karotenoid içeren kontrol domates suyunu 4 hafta boyunca tüketti.

Böylece araştırmacılar, etkinin sıradan domates suyundan mı yoksa özel olarak zenginleştirilen içecekten mi kaynaklandığını karşılaştırdı.