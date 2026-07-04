Yaz aylarında 2 kat artıyor, anneler fark etmiyor! Çocuklarda ishalin ilk 24 saati neden kritik?
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çocuklarda ishal vakaları artıyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda oluşan sıvı kaybı hayatı tehdit edebiliyor. Dr. Berrin Arslan, çocukları yaz ishaline karşı koruyabilecek 10 etkili önlemi anlatıyor.
Yaz aylarında ishal görülme sıklığı yaklaşık 2 kat artıyor. Çoğu ishal tablosu hafif geçiyor ve bir hafta içinde bağırsak düzeni normale dönüyor. Ancak, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda oluşan sıvı kaybı hayatı tehdit edebilecek ciddi tablolar oluşturabiliyor. Bunun nedeni ise bu yaş grubundaki çocukların vücutlarındaki su oranının yüksek olması ve metabolizmalarının hızlı çalışması.
Bu sebepler nedeniyle ishal ve kusmayla oluşan sıvı kaybı kısa sürede tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Berrin Arslan, yaz ishalinin genellikle kirli su ve gıdalarla bulaşan bakteri ve virüslerden kaynaklandığını belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor:
YIKANMAMIŞ MEYVE-SEBZEYE DİKKAT
Sıcakta uzun süre bekleyen et, tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi gıdalar, iyi klorlanmamış havuz suları, kirli içme suları ve yeterince yıkanmamış meyve ile sebzeler ishal riskini artırmaktadır. Ayrıca, yaz aylarında aşırı miktarda tüketilen bazı meyveler, içeriklerindeki yüksek fruktoz nedeniyle, özellikle çocuklarda ishale yol açabilmektedir. Bu nedenle yaz döneminde gıda ve su hijyenine dikkat etmek son derece önemlidir.
ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE DEĞİŞİR
Yaz ishali; çoğunlukla ani başlayan karın ağrısı ve krampların ardından gelişen sulu dışkılamayla kendini gösteriyor. Belirtilerin şiddeti ise enfeksiyona neden olan mikroorganizmaya ve çocuğun yaşına göre değişiklik gösterebiliyor. Hastalığın ilk ve en yaygın belirtisi normalden daha sık ve sulu dışkılamadır. Buna mide bulantısı, kusma, halsizlik, iştahsızlık ve zaman zaman ateş de eşlik edebilmektedir. Özellikle enfeksiyona bağlı gelişen tablolarda genel bir kırgınlık hissi de oluşabilmektedir.
İLK 24 SAAT KRİTİK
İshalin ilk 24 saati, vücudun sıvıyı en hızlı kaybettiği dönem olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Hastalığın tedavisinde temel amaç, ishal sırasında kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konularak vücudun susuz kalmasını önlemek. Bu süreçte doğru sıvı ve beslenme desteğinin sağlanması, hastalığın ağırlaşmasını ve hastanede tedavi gerektirecek düzeyde sıvı kaybı gelişmesini önlemede kritik bir rol oynuyor. Ayrıca, idrar miktarının takip edilerek olası sıvı kaybı belirtilerinin izlenmesi gerekiyor.
AİLELERE UYARILAR
- Çocuğunuza düzenli olarak el yıkama alışkanlığını kazandırın.
- Güvenilir içme suyu kullanın, güneş altında uzun süre beklemiş olan sulardan kaçının.
- Meyve ve sebzeleri iyice yıkayın.
- Pişmiş yiyecekleri uzun süre oda sıcaklığında bekletmeyin, uygun koşullarda saklayın.
- Bebek mamalarını her öğünde taze hazırlayın.
- Biberonların ve emziklerin temizliğine dikkat edin.
- Hijyeninden emin olmadığınız havuzları kullanmayın.
- Havuzdan veya denizden çıktıktan sonra mutlaka duş almasını sağlayın.
- Havuz suyunu yutmaması konusunda bilinçlendirin.
- Özellikle açıkta satılan ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yiyeceklerden kaçının.