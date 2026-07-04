Yaz aylarında 2 kat artıyor, anneler fark etmiyor! Çocuklarda ishalin ilk 24 saati neden kritik?

Yaz aylarında ishal görülme sıklığı yaklaşık 2 kat artıyor. Çoğu ishal tablosu hafif geçiyor ve bir hafta içinde bağırsak düzeni normale dönüyor. Ancak, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda oluşan sıvı kaybı hayatı tehdit edebilecek ciddi tablolar oluşturabiliyor. Bunun nedeni ise bu yaş grubundaki çocukların vücutlarındaki su oranının yüksek olması ve metabolizmalarının hızlı çalışması.

Berrin Arslan. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.) Bu sebepler nedeniyle ishal ve kusmayla oluşan sıvı kaybı kısa sürede tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Berrin Arslan, yaz ishalinin genellikle kirli su ve gıdalarla bulaşan bakteri ve virüslerden kaynaklandığını belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor: YIKANMAMIŞ MEYVE-SEBZEYE DİKKAT Sıcakta uzun süre bekleyen et, tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi gıdalar, iyi klorlanmamış havuz suları, kirli içme suları ve yeterince yıkanmamış meyve ile sebzeler ishal riskini artırmaktadır. Ayrıca, yaz aylarında aşırı miktarda tüketilen bazı meyveler, içeriklerindeki yüksek fruktoz nedeniyle, özellikle çocuklarda ishale yol açabilmektedir. Bu nedenle yaz döneminde gıda ve su hijyenine dikkat etmek son derece önemlidir. Takvim Kaynak Tercihleri