50 yaşından sonra kemik sağlığını desteklemenin 5 yolu

50 yaş sonrası kemik sağlığı, yalnızca yaşlanmanın doğal etkileriyle değil, günlük alışkanlıklarla da doğrudan bağlantılı. Verywell Health'in haberine göre kemikler yaş ilerledikçe güç, yoğunluk ve kütle kaybedebiliyor; bu durum da osteoporoz riskini artırabiliyor.

Uzmanlara göre yaşlanmayı durdurmak mümkün değil. Ancak beslenme, sigara, alkol, egzersiz ve düşme riskini azaltma gibi alanlarda atılacak adımlar, kemik sağlığını desteklemede önemli rol oynuyor.