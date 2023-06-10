Yaz ayları hastalığın habercisi! Uzmanı hayat kurtaran tavsiyeleri sıraladı





AMAN GÖZE GELMEYİN

Gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı, yanma ve şişlikle belirti verir. Mutlaka göz hekimine muayene olup, göz damlalarına başlamak gerekir.



DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığı gibi şikayetlere neden olan dış kulak enfeksiyonu, nemli ve sıcak ortamları sever. Bu yüzden yaz mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu enfeksiyonlarının artışına sebep olabilir. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

-Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.



-Kulaklarınızın kuru kalmasını sağlayın.



-Duş alırken kulağınıza mümkün olduğunca su kaçmamasına dikkat edin.



İSHAL

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulması hızlanır. Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın ağrısı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabilir. Bu durumdan korunmak için şunları yapmak gerekir:



NASIL KORUNMALI?

-Dışarıda yemek yememeye çalışın.



-Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.



-Sebze ve meyveleri çok iyi yıkayın.



-Sık el yıkamaya dikkat edin.



-İyice pişirilmiş gıdaları tüketmeye özen gösterin.

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