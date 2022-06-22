Yaz ayılarında serinlemek için açılan klima hayatınızı kabusa çevirebilir!





DENGEDE KAL UZUN YAŞA

İngiliz bilim adamları, uzun ömrün şifresini araştırdı. Sonuçlar yankı uyandırdı. Buna göre tek ayak üzerinde 10 saniye dengede kalamayan orta yaşlı ve yaşlı insanların, 10 yıl içinde ölme ihtimalinin fazla olduğu ortaya çıktı! Araştırmayı yürüten Dr. Claudio Gil Araujo, Dengesi zayıf olan kişilerin zihinsel gerileme testlerinde daha kötü performans gösterdiğini ve bunamaya daha yatkın olduklarını açıkladı.



KISIRLIĞA KARŞI CEVIZ

Omega- 3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Kan damarlarını temizler. MEMe ve prostat kanseriyle mücadele eder. Diyabete karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.



SEMİZOTU ŞİFA DOLU

Kalp sağlığını koruyan semizotu, bağırsakları güçlendirir. Hemoroitle savaşır. Kemik erimesinden koruyan bu mucize yeşillik kataraktla mücade eder. Kan şekerini dengeler.



KEKİKLE GENÇ KAL

Güzel kokulu kekik, kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Ağız kokusunu giderir. Hücreleri yeniler ve gençleştirir. Kan dolaşımını düzenler.



FAYDALARI YAZ YAZ BİTMEZ!

YAZ sebze ve meyveleri şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bu besinlerin faydalarını sıralıyor:

Karpuz: C vitamini içerir. Antioksidan deposudur. Kanserden korur.

Kayısı: Akciğer kanserinden korur. Kalp hastalıklarını ve kataraktı önler

Şeftali: Kalbi güçlendirir. İdrar sökücüdür.

Kiraz: Böbrekteki kum ve taşı döker. Kas ağrılarını azaltır. Ateşi düşürür.

Enginar: Kanı temizler. Yorgunluğu giderir. Kalp adalelerini kuvvetlendirir.

Semizotu: Bol idrar söktürücüdür. Sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirir.

Domates: İçerdiği likopen kanser riskini azaltır. Cildi ve belleği destekler.

Kabak: Kansere yakalanma riskini azaltır.Vücut direncini artırır.

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