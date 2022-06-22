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    • Sağlık
    • 22.06.2022 11:06
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    • 22.06.2022 11:07
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    Okaliptüs Çayının Faydaları Neler? Okaliptüs çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Sadece çayı değil aynı zamanda kremi de ağrı kesici krem olarak uygulanabilir. Ağrıları hafifletir ve günlük yaşamı daha kolay hale getirir. Mantar tedavisinde etkili sonuçlar verir. Mantara sebep olan bakterilerin yok olmasına katkı sağlar. Beyni rahatlatır ve stresli anlarda sakin kalmaya destek olur.

    takvim.com.tr
    Okaliptüs Çayının Faydaları Neler?

    Okaliptüs çayı ağrı kesici özelliğe sahiptir. Baş ağrısında ya da diğer ağrılarda kullanılabilir.

    Okaliptüs çayının faydaları şöyledir:

    • Futbol oynayanlar sakatlandıkları zaman ağrı kesici kreme ihtiyaç duyar. Onlara ağrılarını azaltmak için okaliptüs bitkisinden yapılan kremler önerilir. Diz ve diğer bölgelerdeki ağrıların azalmasına yardım eder.

    • Stresli yaşamı olanlar okaliptüs çayı içtiklerinde sakinleşir. Zihni rahatlatan etkisiyle gergin olanların daha sakin kalabilmesine yardımcı olur. Özellikle gece içildiği zaman uykusuzluk sorunu yaşayanların daha rahat uyumasına destek olur.

    • Kan şekeri yüksek olanlarda düşürücü etkiler sağlar.

    • Bakterilere karşı etkilidir. Bakterilerin vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olur.

    • Yaz mevsimlerinde özellikle ağaçlık alanlarda kene, vb. gibi böcek çeşitleri çok fazla olur.

    • Her yaşta kadın ve erkeklerde cilt hastalıkları görülebilir. Cildin en iyi hale gelmesine yardımcı olan ürün cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkiler gösterir. Cildi gençleştirici etkileri de vardır.

    • Grip olduğunda balgam sorunu yaşayanlar çayı içtiklerinde sorunlarından kurtulur. Balgam söktürücü özellikte olan çay boğazdaki ağrının azalmasına destek olur. Konuşma güçlüğü yaşayanlar ya da öksürükle baş etmeye çalışanlar için de iyileştirici etkilere sahiptir.

        • Burun tıkanıklığına iyi gelir. Nefesi açar ve daha rahat nefes almaya yardım eder. Grip olanlar çayı düzenli bir şekilde içtiklerinde şikayetleri azalır.

        • Solunum yolunda yer alan virüslere karşı olumlu etkileri vardır. Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde doğal şifalandırıcı olarak kullanılır. Nefesi açarken diğer yandan da boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

        • Nefes darlığı yaşayanlar çayı içtiklerinde kendilerini iyi hisseder. Özellikle gece daha fazla artan nefes darlığına karşı iyileştirici olur. Sürekli olarak ilaç alıp sonuç göremeyenler çayı denediklerinde kısa sürede iyileşirler.

        • Çay kaynatıldıktan ve hazır hale geldikten sonra buhar banyosu yapılabilir. Çayın kendisinin faydalı olmasının yanında buharının da faydası vardır. Buhar burnu açar. Daha rahat nefes alınmasını sağlar. Aynı zamanda cildi güzelleştirir. Cildin ihtiyaç duyduğu nem oranını düzenler.

        • Cilt yaralarında etkili olur. Bakterileri yok etme özelliği olduğu için ciltteki yaralara karşı güçlü etkisi vardır.

        Okaliptüs Çayı Nasıl Yapılır?

        Okaliptüs çayı demlendiğinde kolay bir şekilde hazır hale gelir. Okaliptüs çayı yapımı için ilk olarak bitki kaynatıldıktan sonra buharından da faydalanmak mümkündür. Hem çayı içilebilir hem de buharı ile banyo yapılabilir.

        Okaliptüs Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Okaliptüs çayı faydalı bir çaydır. Fakat fazla miktarda okaliptüs çayı tüketimi yapıldığı zaman vücuda zarar verici etkiler yapar. Günde iki fincandan fazla tüketilmesi zararlı olabilir.

            Okaliptüs Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Okaliptüs çayı içeriği besleyici vitaminler ve minerallerden oluşur. İçinde aminoasitler de bulunur. Cildi besleyici ve solunum yoluna iyi gelen maddeler doğal bir şifa kaynağı olmasına katkı sağlar. Bitki çay olarak tüketilebilir ya da diğer yağlarla bir araya getirilerek yağ halinde sürülebilir. Yağların içine katıldığı zaman uçucu yağlar da ilave edilir.
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            Haberler Sağlık Okaliptüs Çayının Faydaları Neler? Okaliptüs çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?
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