Okaliptüs Çayının Faydaları Neler? Okaliptüs çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

• Burun tıkanıklığına iyi gelir. Nefesi açar ve daha rahat nefes almaya yardım eder. Grip olanlar çayı düzenli bir şekilde içtiklerinde şikayetleri azalır.

• Solunum yolunda yer alan virüslere karşı olumlu etkileri vardır. Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde doğal şifalandırıcı olarak kullanılır. Nefesi açarken diğer yandan da boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

• Nefes darlığı yaşayanlar çayı içtiklerinde kendilerini iyi hisseder. Özellikle gece daha fazla artan nefes darlığına karşı iyileştirici olur. Sürekli olarak ilaç alıp sonuç göremeyenler çayı denediklerinde kısa sürede iyileşirler.

• Çay kaynatıldıktan ve hazır hale geldikten sonra buhar banyosu yapılabilir. Çayın kendisinin faydalı olmasının yanında buharının da faydası vardır. Buhar burnu açar. Daha rahat nefes alınmasını sağlar. Aynı zamanda cildi güzelleştirir. Cildin ihtiyaç duyduğu nem oranını düzenler.

• Cilt yaralarında etkili olur. Bakterileri yok etme özelliği olduğu için ciltteki yaralara karşı güçlü etkisi vardır.