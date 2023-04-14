Argan sabunu nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Argan sabunu faydaları neler?

Argan sabunu, cilt ve saç bakımı için kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan ve ana madde olan argan, kozmetik sektöründe de fazlası ile kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan vitaminler, cildin ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri sağlamaktadır. Kullanım sağlanma amacı ne olursa olsun, sabunun düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Aksi halde istenilen sonucun elde edilmesi oldukça gecikir.
Argan Sabununun Faydaları Nelerdir?
Argan sabununun faydaları oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Farklı birçok amaç için kullanım sağlanan argan sabununun faydalarına değinecek olursak;
• Argan sabunu içerisinde bulunan antioksidan, güneş ışınlarının cilde verdiği zararı en aza indirger.
• Düzenli kullanımı, cilt kanserinden korunmaya destek olur.
• Argan sabunu, E vitamini açısından oldukça zengindir. Bu özelliği ile cilt üzerinde farklı nedenler ile meydana gelen lekelerin giderilmesinde etkilidir.
• Argan sabununun cilt üzerinde kullanılması, cildin yağ oranının dengelenmesini sağlar.
• Sebum oluşumunun fazlasını engelleyerek, cilt üzerinde sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarını engeller.
• Cildin daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
• Enfeksiyon kaynaklı mantar oluşumlarını ortadan kaldırır.
• Enfeksiyonlu ve yaralı bölge üzerinde kullanılması ile kısa süre içerisinde iyileşme gözlemesini sağlar.
• Cildi ölü derilerden arındırır.
• Cildin yatışmasını sağlar ve canlandırır.
• Saçların daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
• Saç derisi üzerinde bulunan bakterilerin giderilmesini ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlar.
Argan Sabunu Nasıl Kullanılır?
Argan sabunu kullanımı sırasında gözlerinize temas etmemesine özen göstermelisiniz. Göz ile temas sırasında bol su ile hemen durulamanız gerekmektedir. Ciltte kullanım sırasında, uygulanacak yüzeyi ıslatın ve sabunu köpürterek uygulayın. Birkaç saniye bekledikten sonra bol su ile kalıntı bırakmadan durulamanız yeterlidir. Saçlarınız üzerinde kullanım gerçekleştireceğiniz zaman, saçlarınızın iyice ıslandığından emin olun. Saç derinize masaj yaparak birkaç dakika boyunca saçınıza uygulayın. Saçlarınızı durularken, saç köklerinde ve derinizde sabun kalıntısı kalmamasına dikkat edin.