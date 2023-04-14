Argan sabunu nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Argan sabunu faydaları neler?

Argan Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Argan sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında özellikle hasarlı ciltler yer almaktadır. Yaralı, kızarıklık ve tahriş olan bölgeleri iyileştirme özelliğine sahip olduğu için kullanımlasın da bir sakınca yoktur. Özellikle karma ve yağlı cilt tiplerinde fazla yağ oluşumunu engellemesi, kullanıcıların daha rahat etmesini sağlamaktadır. Yağ oluşumunu azaltarak akne sorunlarını da ortadan kaldırır. Tüm ciltlerde nem oranını dengeler ve günlük bakımlarını gerçekleştirir. Farklı saç tiplerinde de rahatlıkla kullanım sağlanabilir. Saçların parlamasını ve daha sağlıklı uzamasını sağlar. Saçların ve cildin gün içerisinde maruz kaldığı kirlerden ve bakterilerden arındırılmasını sağlar.