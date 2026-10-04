Genç kalmak aslında bu kadar kolay: Hücreden zihne 10 adımda sağlıklı yaş alma rehberi
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, fiziksel ve zihinsel açıdan yaşlılıkta sağlam bir temel oluşturmanın püf noktalarını paylaşıyor. Hücresel yakıttan uyku düzenine, kas rezervinden stres yönetimine kadar genç yaşlardan itibaren atılması gereken adımlar, sağlıklı yaşlanmanın kapılarını aralıyor.
Sağlıklı yaşlanmaya yönelik adımların, genç ve orta yaşlardan itibaren atılması büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşlılıkta fiziksel ve zihinsel açıdan dinç kalabilmenin 10 püf noktasını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor. ,
1 HÜCRESEL YAKITI AYARLAMAK
Sürekli yüksek kalorili, işlenmiş ve şekerli ürünler tüketmek, yaşlanmayı hızlandırır. Gençlikten itibaren antioksidanlardan, zeytinyağı, sebze, meyve, tam tahıl ve liften zengin Akdeniz tipi beslenme benimsenmelidir.
2 KAS REZERVİNİ KORUMAK
Haftada en az iki gün kasları zorlayan hafif ağırlık veya direnç egzersizleri yapmalıyız. Gençlikte ve orta yaşlarda ne kadar güçlü bir kas ve kemik rezervi oluşturursanız, ileri yaşlarda dengeniz o kadar sağlam olur. 3 GECE MESAISI: Antiaging (yaşlanma karşıtı) hormonlar derin uykuda en üst seviyede salgılanır. Her gece 7-8 saat kesintisiz uyku, beyindeki zararlı protein atıklarının temizlenmesini sağlayarak bilişsel sağlığın korunmasına katkı sağlar.
4 BEYNİ ANTRENMANSIZ BIRAKMAMAK
Beyin, kullanılmadıkça körelen nöronal ağlara sahiptir. Yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak veya sürekli yeni bilgiler edinmek beyindeki sinirsel bağları canlı tutar.
5 'İKİNCİ BEYNİ' BESLEMEK
Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar ve bol lifli sebzeler tüketerek bağırsak mikrobiyotasını zengin tutmak, sistemik kronik enflamasyonu baskılamanın ve yaşlanmayı yavaşlatmanın en modern tıbbi yoludur.
6 KRONİK STRES YÖNETİMİ
Meditasyon, doğada zaman geçirmek veya düzenli nefes egzersizleri yapmak, stres hormonu kortizolü dengeler. Sakin ve dingin bir zihin, hücre düzeyinde yaşlanma hızını yavaşlatan en doğal ilaçtır.
7 HİDRASYON VE HÜCRESEL SU DENGESİ
Yaş ilerledikçe vücudun susuzluk hissi ve algısı azalarak kronik susuzluğa neden olur. Hücrelerin toksinlerden arınması, böbrek fonksiyonlarının korunması ve cildin elastikiyeti için yeterli su tüketimi şarttır.
8 KEMİK GÜCÜ VE HORMONAL DENGE
Yaşlanma sürecinde kemik yoğunluğunu korumak ve bağışıklığı güçlü tutmak için D vitamini, magnezyum ve B12 gibi değerlerin yeterli seviyede olması gerekir.
9 DAMAR YAŞINI KORUMAK
Sigara, alkol ve aşırı tuz gibi damarın iç çeperini bozan faktörlerden uzak durmak hayati önem taşır. Damar sağlığını korumak, tüm organlarımıza gençlik iksiri pompalamak demektir.
10 DÜZENLİ CHECK-UP
Küçük bir kan tahlili veya erken fark edilen bir dengesizlik, yıllar sonra büyük bir felakete dönüşebilecek bir hastalığı başlamadan bitirebilir.
Bedeninizi dinleyin ama onu düzenli olarak uzman bir hekim mühendisliğine emanet etmeyi de unutmayın.