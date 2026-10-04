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Genç kalmak aslında bu kadar kolay: Hücreden zihne 10 adımda sağlıklı yaş alma rehberi

İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, fiziksel ve zihinsel açıdan yaşlılıkta sağlam bir temel oluşturmanın püf noktalarını paylaşıyor. Hücresel yakıttan uyku düzenine, kas rezervinden stres yönetimine kadar genç yaşlardan itibaren atılması gereken adımlar, sağlıklı yaşlanmanın kapılarını aralıyor.

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Genç kalmak aslında bu kadar kolay: Hücreden zihne 10 adımda sağlıklı yaş alma rehberi

Sağlıklı yaşlanmaya yönelik adımların, genç ve orta yaşlardan itibaren atılması büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşlılıkta fiziksel ve zihinsel açıdan dinç kalabilmenin 10 püf noktasını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor. ,

1 HÜCRESEL YAKITI AYARLAMAK

Sürekli yüksek kalorili, işlenmiş ve şekerli ürünler tüketmek, yaşlanmayı hızlandırır. Gençlikten itibaren antioksidanlardan, zeytinyağı, sebze, meyve, tam tahıl ve liften zengin Akdeniz tipi beslenme benimsenmelidir.

Yaşlanmayı yavaşlatan on altın kural. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yaşlanmayı yavaşlatan on altın kural. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

2 KAS REZERVİNİ KORUMAK

Haftada en az iki gün kasları zorlayan hafif ağırlık veya direnç egzersizleri yapmalıyız. Gençlikte ve orta yaşlarda ne kadar güçlü bir kas ve kemik rezervi oluşturursanız, ileri yaşlarda dengeniz o kadar sağlam olur. 3 GECE MESAISI: Antiaging (yaşlanma karşıtı) hormonlar derin uykuda en üst seviyede salgılanır. Her gece 7-8 saat kesintisiz uyku, beyindeki zararlı protein atıklarının temizlenmesini sağlayarak bilişsel sağlığın korunmasına katkı sağlar.

4 BEYNİ ANTRENMANSIZ BIRAKMAMAK

Beyin, kullanılmadıkça körelen nöronal ağlara sahiptir. Yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak veya sürekli yeni bilgiler edinmek beyindeki sinirsel bağları canlı tutar.

Hücreden zihne uzanan adımlarla yaşlanmayı yavaşlatmanın yolları.Hücreden zihne uzanan adımlarla yaşlanmayı yavaşlatmanın yolları.

5 'İKİNCİ BEYNİ' BESLEMEK

Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar ve bol lifli sebzeler tüketerek bağırsak mikrobiyotasını zengin tutmak, sistemik kronik enflamasyonu baskılamanın ve yaşlanmayı yavaşlatmanın en modern tıbbi yoludur.

6 KRONİK STRES YÖNETİMİ

Meditasyon, doğada zaman geçirmek veya düzenli nefes egzersizleri yapmak, stres hormonu kortizolü dengeler. Sakin ve dingin bir zihin, hücre düzeyinde yaşlanma hızını yavaşlatan en doğal ilaçtır.

Sağlıklı yaşlanma rehberiyle yıllara meydan okumanın yolları.Sağlıklı yaşlanma rehberiyle yıllara meydan okumanın yolları.

7 HİDRASYON VE HÜCRESEL SU DENGESİ

Yaş ilerledikçe vücudun susuzluk hissi ve algısı azalarak kronik susuzluğa neden olur. Hücrelerin toksinlerden arınması, böbrek fonksiyonlarının korunması ve cildin elastikiyeti için yeterli su tüketimi şarttır.

8 KEMİK GÜCÜ VE HORMONAL DENGE

Yaşlanma sürecinde kemik yoğunluğunu korumak ve bağışıklığı güçlü tutmak için D vitamini, magnezyum ve B12 gibi değerlerin yeterli seviyede olması gerekir.

İleri yaşlarda dinç kalmanızı sağlayacak zamanı durduran alışkanlıklar.İleri yaşlarda dinç kalmanızı sağlayacak zamanı durduran alışkanlıklar.

9 DAMAR YAŞINI KORUMAK

Sigara, alkol ve aşırı tuz gibi damarın iç çeperini bozan faktörlerden uzak durmak hayati önem taşır. Damar sağlığını korumak, tüm organlarımıza gençlik iksiri pompalamak demektir.

10 DÜZENLİ CHECK-UP

Küçük bir kan tahlili veya erken fark edilen bir dengesizlik, yıllar sonra büyük bir felakete dönüşebilecek bir hastalığı başlamadan bitirebilir.
Bedeninizi dinleyin ama onu düzenli olarak uzman bir hekim mühendisliğine emanet etmeyi de unutmayın.

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