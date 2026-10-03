MEME BAŞINDAN KENDİLİĞİNDEN GELEN AKINTI

Meme başı akıntısının birçok farklı nedeni olabilir ve her akıntı kanser anlamına gelmez. Ancak kendiliğinden yani memeyi sıkıştırmadan ortaya çıkan ve özellikle tek memeden gelen akıntı ihmal edilmemelidir.

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor.

KIZARIKLIK, DÖKÜNTÜ YA DA DERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bu bulgular enfeksiyon veya dermatolojik hastalıklar gibi çok daha sık görülen nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ancak özellikle tedaviye rağmen düzelmeyen veya tek taraflı, yeni gelişen değişikliklerde meme kanseri olasılığı da dışlanmalıdır.

KOLTUK ALTINDA VEYA KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ÇEVRESİNDE YENİ ORTAYA ÇIKAN ŞİŞLİK

Bu tür şişliklerin enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok farklı nedeni olabilir ve her zaman meme kanseri anlamına gelmez. Ancak özellikle açıklanamayan, geçmeyen veya giderek büyüyen bir şişlik fark edildiğinde, meme dokusundaki diğer değişikliklerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir.