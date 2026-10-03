Bu sinyaller varsa dikkat! Uzman isim açıkladı: Meme kanserinde 7 kritik belirti nedir?
Türkiye'de her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konulurken, uzmanlar "Hiçbir şikayetim yok" algısının erken tanıyı engellediğine dikkat çekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, meme kanserinin 7 önemli belirtisini sıralayarak risk faktörlerine ve düzenli kontrolün önemine vurgu yapıyor.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Henüz belirti vermeden erken evrede tanı konulup tedaviye başlanması gerekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Hiçbir şikayetim yok' düşüncesi, erken tanı ve tedavi şansını engellemektedir." diyor.
Fazla kilo, menopoz sonrası obezite, fiziksel aktivite azlığı, sigara, alkol kullanımı ve bazı hormonal tedavilerin de meme kanseri riskini artırdığını vurguluyor.
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada meme kanserinin 7 önemli belirtisini anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
Yeni ortaya çıkan kitle:
30 yaşındaki bir kadının memesinde saptanan kitle yüzde 90 olasılıkla iyi huylu, yüzde 10 olasılıkla kötü huylu iken, 60 yaşında bu oran yüzde 50-50 olur. Tüm yaş grupları birlikte düşünüldüğünde meme kitlelerinin yüzde 80'i iyi huyludur, yüzde 20'si kanserdir.
Şekil veya büyüklük değişikliği:
Memelerden birinde daha önce olmayan belirgin büyüme, küçülme, şekil değişikliği veya asimetri ortaya çıkması dikkate alınmalıdır. Özellikle bu değişikliğin kısa sürede ortaya çıkması veya giderek belirginleşmesi durumunda meme muayenesi ve gerekli görüntüleme yöntemleriyle değerlendirme yapılmalıdır.
Deride çökme, çekilme veya belirgin kalınlaşma:
Bu tür değişiklikler bazen tümörün deri altındaki dokuları çekmesi veya meme dokusunda oluşturduğu değişiklikler sonucunda ortaya çıkabilir.
İÇE DOĞRU ÇEKİLME
Özellikle tek taraflı ve yeni ortaya çıkan meme başı değişikliklerinde gecikmeden hekim değerlendirmesi yapılması önemlidir.
MEME BAŞINDAN KENDİLİĞİNDEN GELEN AKINTI
Meme başı akıntısının birçok farklı nedeni olabilir ve her akıntı kanser anlamına gelmez. Ancak kendiliğinden yani memeyi sıkıştırmadan ortaya çıkan ve özellikle tek memeden gelen akıntı ihmal edilmemelidir.
KIZARIKLIK, DÖKÜNTÜ YA DA DERİ DEĞİŞİKLİĞİ
Bu bulgular enfeksiyon veya dermatolojik hastalıklar gibi çok daha sık görülen nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ancak özellikle tedaviye rağmen düzelmeyen veya tek taraflı, yeni gelişen değişikliklerde meme kanseri olasılığı da dışlanmalıdır.
KOLTUK ALTINDA VEYA KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ÇEVRESİNDE YENİ ORTAYA ÇIKAN ŞİŞLİK
Bu tür şişliklerin enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok farklı nedeni olabilir ve her zaman meme kanseri anlamına gelmez. Ancak özellikle açıklanamayan, geçmeyen veya giderek büyüyen bir şişlik fark edildiğinde, meme dokusundaki diğer değişikliklerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir.