Yaş arttıkça hastalıklar da ortaya çıkıyor! Uzmanlar özellikle 40 yaşından sonra yaptırılması gereken testleri sıraladı...

Hastalıklar, yaş aldıkça ortaya çıkıyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, 40 yaşından sonra yaptırılması gereken 10 testi sıralıyor:
Kalbinizin sesini dinleyin: Kalp hastalıkları riski 40 yaşından sonra artar. Bu nedenle kişinin taşıdığı risk faktörlerine göre 1 ila 3 yılda bir Kardiyoloji Uzmanı'na muayene olmak gerekir.
Kolesterole dikkat: Bireyin yaşam tarzı, kolesterol düzeyini etkiler. Ancak 40 yaşından itibaren kalpdamar hastalıklarının gelişme ihtimali yükselir. Bu nedenle kolesterol düzeyinin belli bir seviyede olması gerekir. Hekim tarafından belirlenecek kolesterol takip ve tedavi programına uymak önemlidir.