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    Yaş arttıkça hastalıklar da ortaya çıkıyor! Uzmanlar özellikle 40 yaşından sonra yaptırılması gereken testleri sıraladı...

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kemik erimesinden diyabete, hipertansiyondan meme kanserine birçok sağlık sorunu 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, uyarıyor: Kontrollerinizi aksatmayın

    Hastalıklar 40 yaşını bekler

    Hastalıklar, yaş aldıkça ortaya çıkıyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, 40 yaşından sonra yaptırılması gereken 10 testi sıralıyor:



    Kalbinizin sesini dinleyin: Kalp hastalıkları riski 40 yaşından sonra artar. Bu nedenle kişinin taşıdığı risk faktörlerine göre 1 ila 3 yılda bir Kardiyoloji Uzmanı'na muayene olmak gerekir.



    Kolesterole dikkat: Bireyin yaşam tarzı, kolesterol düzeyini etkiler. Ancak 40 yaşından itibaren kalpdamar hastalıklarının gelişme ihtimali yükselir. Bu nedenle kolesterol düzeyinin belli bir seviyede olması gerekir. Hekim tarafından belirlenecek kolesterol takip ve tedavi programına uymak önemlidir.



        Tansiyon ihmale gelmez: Kendi başına dahi hayati bir problem olan hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açar. Bu hastalığın erken tanısı için sadece düzenli tansiyon ölçümleri yeterlidir. Erken tanı konulan hastalarda yaşam tarzı değişikliğiyle ilaca gerek kalmadan tansiyon kontrol altında tutulabilir.



        Diyabeti erken yakalayın: Diyabet 40'lı yaşlardan sonra artış gösterir. Bu nedenle düzenli olarak açlık kan şekerinin takibi yapılmalıdır. Eğer kişide fazla kilo veya ailede diyabet öyküsü gibi risk faktörleri varsa taramanın sıklığının da artırılması gerekir.



        Akciğer kanseri belirti vermez: Oldukça sinsi ilerleyen bir hastalık olduğundan düzenli kontroller hastalığın erken tanısı ve tedavi başarısında büyük önem taşır. Bu nedenle sigara içenlerin 40 yaş sonrası her yıl düzenli akciğer filmi çektirmesi önerilir.



            Smear testi hayat kurtarır: Jinekolojik kanserlerde çok sık rastlanan rahim ağzı kanserinde risk, özellikle 40-50 yaşları arasında yüksektir. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların her yıl jinekolojik değerlendirme ve Pap smear testi yaptırmaları gerekir.



            Kemik erimesi riskinizi ölçün: Kemik erimesi, kemiklerin zayıflamasıyla ortaya çıkar. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası sık görülür. Bu nedenle düzenli tarama testlerinin yapılması önerilir. Kadınlarda menopozun ardından, erkeklerde ise 65 yaşından sonra kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır.



            Prostat kanseri kapıyı çalar: Erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Yaşla birlikte ortaya çıkar. Erken tespiti için 50 yaşından itibaren düzenli muayene yapılması gerekir.



                MEME KANSERİNDEN KONTROL ŞART
                Kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaş, en büyük risk faktörüdür. Erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüksektir. Hiçbir meme yakınması olmayan kadınlarda 20-40 yaş arasında düzenli olarak kendi kendini muayene ve yıllık hekim kontrolleri istenir. 40 yaşından sonra ise elle muayene ve düzenli hekim kontrollerine yılda bir mamografi eklenir.

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                Haberler Sağlık Yaş arttıkça hastalıklar da ortaya çıkıyor! Uzmanlar özellikle 40 yaşından sonra yaptırılması gereken testleri sıraladı...
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