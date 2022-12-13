Yaş arttıkça hastalıklar da ortaya çıkıyor! Uzmanlar özellikle 40 yaşından sonra yaptırılması gereken testleri sıraladı...





MEME KANSERİNDEN KONTROL ŞART

Kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaş, en büyük risk faktörüdür. Erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüksektir. Hiçbir meme yakınması olmayan kadınlarda 20-40 yaş arasında düzenli olarak kendi kendini muayene ve yıllık hekim kontrolleri istenir. 40 yaşından sonra ise elle muayene ve düzenli hekim kontrollerine yılda bir mamografi eklenir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN