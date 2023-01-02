Yapılan araştırmalar fazla kilonun menopoz dönemini erkene çektiğini kanıtlıyor

Östrojen, toplumda kadınlık hormonu olarak biliniyor. Temel cinsiyet hormonunun azalmasıyla birlikte kadınlar, yaşamlarında farklı bir evreye adım atıyor. Menopoz olarak adlandırılan bu dönem hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hazel Çağın Kuzey, menopozla ilgili bilgilendiriyor.