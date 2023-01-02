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    Yapılan araştırmalar fazla kilonun menopoz dönemini erkene çektiğini kanıtlıyor

    Menopoz, kadınlarda östrojen hormonunun azalmasıyla ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar, fazla kilonun bu dönemi erkene çektiğini kanıtlıyor...

    Büyük göbek menopoz demek

    Östrojen, toplumda kadınlık hormonu olarak biliniyor. Temel cinsiyet hormonunun azalmasıyla birlikte kadınlar, yaşamlarında farklı bir evreye adım atıyor. Menopoz olarak adlandırılan bu dönem hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hazel Çağın Kuzey, menopozla ilgili bilgilendiriyor.



    SÜRE 1 YIL
    Bir kadının, 1 yıl boyunca adet görmemesi durumuna menopoz deniyor. Bu dönemde önce yumurtalıklardaki folikül miktarı ve östrojen üretimi azalıyor. Östrojen üretiminin zamanla kesilmesine bağlı olarak yumurtalıklar küçülüyor ve adet döngüsü sona eriyor. Kadınlarda sıcak basması, kemiklerde kırılganlık, sinirlilik, vajinal kuruluk ortaya çıkıyor.



    KONTROL ŞART
    Menopoz sürecinde, özellikle kemikleri ve kasları güçlendirecek sporlar tercih edilmesi gerekiyor. Bazı kadınlar normalinden daha erken menopoz sürecini yaşanabiliyor. 45 yaş öncesinde yaşanan menopoza 'erken menopoz' deniliyor. Radyoterapi- kemoterapi, kilo ve hipotiroidizm erken menopoza yol açıyor.



        TEDAVİSİ HAKKINDA
        Menohoz döneminde hormon tedavileri eskisi kadar sık kullanılmıyor. Çünkü bu tedaviler meme kanseri riskini artırabiliyor ya da kalp damar sistemine olumsuz etki edebiliyor. Tedavi öncesi fayda ve zarar hesaplaması yapılması gerekiyor.



        YOGA YAPIN
        Sağlıklı ve dengeli beslenin
        Kafein tüketimini azaltın
        Sıvı tüketimini artırın
        Baharatlı yiyeceklerden kaçının
        Egzersizi ihmal etmeyin. Yoga, pilates yapın.
        Adaçayı, çuha çiçeği gibi bitki çayları östrojen içerir. Destek alın
        Düzenli uyuyun.

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        Haberler Sağlık Yapılan araştırmalar fazla kilonun menopoz dönemini erkene çektiğini kanıtlıyor
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