Yapılan araştırmalar fazla kilonun menopoz dönemini erkene çektiğini kanıtlıyor

Östrojen, toplumda kadınlık hormonu olarak biliniyor. Temel cinsiyet hormonunun azalmasıyla birlikte kadınlar, yaşamlarında farklı bir evreye adım atıyor. Menopoz olarak adlandırılan bu dönem hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hazel Çağın Kuzey, menopozla ilgili bilgilendiriyor.
SÜRE 1 YIL
Bir kadının, 1 yıl boyunca adet görmemesi durumuna menopoz deniyor. Bu dönemde önce yumurtalıklardaki folikül miktarı ve östrojen üretimi azalıyor. Östrojen üretiminin zamanla kesilmesine bağlı olarak yumurtalıklar küçülüyor ve adet döngüsü sona eriyor. Kadınlarda sıcak basması, kemiklerde kırılganlık, sinirlilik, vajinal kuruluk ortaya çıkıyor.
KONTROL ŞART
Menopoz sürecinde, özellikle kemikleri ve kasları güçlendirecek sporlar tercih edilmesi gerekiyor. Bazı kadınlar normalinden daha erken menopoz sürecini yaşanabiliyor. 45 yaş öncesinde yaşanan menopoza 'erken menopoz' deniliyor. Radyoterapi- kemoterapi, kilo ve hipotiroidizm erken menopoza yol açıyor.