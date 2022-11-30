Yanlış beslenmeyle ortaya çıkan reflü kanser riskini artırıyor! İşte reflü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Sağlıksız beslenme, hastalıklara zemin hazırlıyor. Özellikle de mide sağlığını bozuyor! Günümüzde gırtlak yani boğaz reflüsünün görülme sıklığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak Burun Boğaz Hekimi Prof. Dr. Fatih Oğhan, hastaların hayat kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
İNATÇI ÖKSÜRÜK...
Gırtlak reflüsü, dikkatsiz beslenme sonucu ortaya çıkıyor. Sabahları ses kısılması, ağız kokusu, geniz akıntısı ve öksürük gibi şikayetlere neden oluyor. Mide ya da yemek borusunda fıtık varsa hastaların ameliyat edilmesi gerekiyor.
KANSERE DAVETİYE
Önlem alınmayan gırtlak reflüsü, kansere daha neden olabiliyor. Prof. Dr. Oğhan, "Gırtlak reflüsü olmaması gereken, patolojik bir durumdur. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor. Ayrıca gırtlak reflüsünün mevsimsel görülme durumları da vardır. Kışın mevsim geçişlerinde ve bahar aylarında reflü rahatsızlıkları artıyor" diyor.