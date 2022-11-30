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    Yanlış beslenmeyle ortaya çıkan reflü kanser riskini artırıyor! İşte reflü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

    Yanlış beslenme, reflüye yol açıyor. Tedavi edilmediğinde kanser riskini artırıyor! Korunmanın yolu acıdan uzak durmak ve sebze tüketmekten geçiyor. İşte detaylar...

    Reflü boğaza dayandı

    Sağlıksız beslenme, hastalıklara zemin hazırlıyor. Özellikle de mide sağlığını bozuyor! Günümüzde gırtlak yani boğaz reflüsünün görülme sıklığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak Burun Boğaz Hekimi Prof. Dr. Fatih Oğhan, hastaların hayat kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    İNATÇI ÖKSÜRÜK...
    Gırtlak reflüsü, dikkatsiz beslenme sonucu ortaya çıkıyor. Sabahları ses kısılması, ağız kokusu, geniz akıntısı ve öksürük gibi şikayetlere neden oluyor. Mide ya da yemek borusunda fıtık varsa hastaların ameliyat edilmesi gerekiyor.



    KANSERE DAVETİYE
    Önlem alınmayan gırtlak reflüsü, kansere daha neden olabiliyor. Prof. Dr. Oğhan, "Gırtlak reflüsü olmaması gereken, patolojik bir durumdur. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor. Ayrıca gırtlak reflüsünün mevsimsel görülme durumları da vardır. Kışın mevsim geçişlerinde ve bahar aylarında reflü rahatsızlıkları artıyor" diyor.



        ÇAYI AZALTIN
        Özellikle gece saatlerinde yiyecek ve içecek tüketmek, gırtlak reflüsüne yol açıyor. Aşırı yemek tüketenlerde ve yatmaya yakın beslenenlerde sık görülüyor. Bu nedenle yatmaya yakın yaklaşık 3 saat midenin boş kalması gerekiyor. Çay, kahve tüketimi fazla olursa da görülebiliyor. Bunun dışında alkol, sigara tüketimi, gırtlak reflüsünü tetikliyor.



        TEDAVİDE GECİKMEYİN
        Gırtlak reflüsünün tedavisi kişiden kişiye değişiyor. Prof. Dr. Oğhan, "Reflüsü olan hastalarda bazen mide fıtığı, yemek borusunda fıtıklaşma gibi durumlar da beraberinde olabilir. Eğer böyle durumlar varsa reflüsü olan hastalarda bunların ameliyatla tedavisi şarttır. Onun dışında kişinin kilo vermesi ve gerekli ilaçların kullanılması reflüyü ortadan kaldırabilir" diyor.



        BAHARATLA VEDALAŞIN
        Hastalıkla mücadelede, beslenme de etkili oluyor. Özellikle akşam yemeklerinde asitli içecekleri içmemesi bunun yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca turşu, baharatlı şeylerin yenmesi, yağlı kızartma türü şeylerin ve acının yenmesi reflüyü artırabiliyor.

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        Haberler Sağlık Yanlış beslenmeyle ortaya çıkan reflü kanser riskini artırıyor! İşte reflü ile ilgili bilinmesi gerekenler...
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