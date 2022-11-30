Yanlış beslenmeyle ortaya çıkan reflü kanser riskini artırıyor! İşte reflü ile ilgili bilinmesi gerekenler...





KANSERE DAVETİYE

Önlem alınmayan gırtlak reflüsü, kansere daha neden olabiliyor. Prof. Dr. Oğhan, "Gırtlak reflüsü olmaması gereken, patolojik bir durumdur. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor. Ayrıca gırtlak reflüsünün mevsimsel görülme durumları da vardır. Kışın mevsim geçişlerinde ve bahar aylarında reflü rahatsızlıkları artıyor" diyor.