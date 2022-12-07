Yanlış beslenme sağlığı tehdit ediyor! Uzmanlar ülseratif kolit ve Crohn hastalığına karşı uyarıyor

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Crohn ve ülseratif kolit hastalıkları benzer şikayetlere yol açıyor. Ancak bazı laboratuvar değerlerine hem de endoskopik değerlendirmelerle aralarındaki fark anlaşılabiliyor. İki hastalık da ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Antibiyotik tedavisine rağmen devam eden ishallerde kolonoskopi uygulanıyor. İki hastalığın da basamaklı tedavileri bulunuyor. Bazı hastalar ilk basamak tedaviyle iyileşiyor ama bazı hastalar biraz daha dirençli olabiliyor. O zaman bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar ve kortizon tedavileri devreye giriyor. Bu yöntemlerle çözülmeyen vakalarda ayrıntılı ilaç tedavileri uygulanıyor.