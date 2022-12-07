Yanlış beslenme sağlığı tehdit ediyor! Uzmanlar ülseratif kolit ve Crohn hastalığına karşı uyarıyor

Günümüzde yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemi hastalıklarını tetikliyor. Bunların başında ülseratif kolit ve Crohn hastalığı geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, genç yaşlarda görülen bu hastalığın yaşam kalitesini bozduğunu belirtiyor. Nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
BİRBİRİNE BENZER
Crohn ve ülseratif kolit hastalıkları benzer şikayetlere yol açıyor. Ancak bazı laboratuvar değerlerine hem de endoskopik değerlendirmelerle aralarındaki fark anlaşılabiliyor. İki hastalık da ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Antibiyotik tedavisine rağmen devam eden ishallerde kolonoskopi uygulanıyor. İki hastalığın da basamaklı tedavileri bulunuyor. Bazı hastalar ilk basamak tedaviyle iyileşiyor ama bazı hastalar biraz daha dirençli olabiliyor. O zaman bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar ve kortizon tedavileri devreye giriyor. Bu yöntemlerle çözülmeyen vakalarda ayrıntılı ilaç tedavileri uygulanıyor.
SAKIN ERTELEMEYİN
Hastaların hem ilaçlarını düzenli kullanması hem de kontrollerini yaptırması gerekiyor. Dr. Kırdök, "Eğer hasta uyumlu olursa, diyetine uyarsa ve ilaçlarını düzenli kullanırsa hastalık hayat kalitesini etkilemez. Özellikle kanlı ishaller, karın ağrıları ve bir türlü tam olarak düzelmeyen şikayetleri varsa hastaların bir an önce dışkı testlerinin, kan testlerinin ve kolonoskopilerinin yapılması, üzerine mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmalarını öneririm" uyarısında bulunuyor.