Yanlış beslenme karaciğeri bitiriyor! İşte uzmanlardan hayat kurtaran önlemler

Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Toplumda en sık görülen hastalıkların başında, karaciğer yağlanması geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor. Tıptaki ismi hepatik steatoz olan karaciğer yağlanması, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerle vücuttaki yağ oranının artmasıyla ortaya çıkıyor. Vücut, ihtiyaç fazlası olan yağları depolayamaz hale geliyor. Bu yağlar, karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlıyor. Karaciğerde anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Karaciğerin çok fazla yağlanması, karaciğer hasarına hatta ilerleyen zamanda siroza bile neden olabiliyor. Diyet değişiklikleri, kilo kaybı ve artmış fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle iyileşebiliyor.