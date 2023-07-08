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    Yanlış beslenme ciğerlere zarar veriyor! Uzmanından ciğerleri güçlendiren besinler...

    Sigara kullanımı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun hayati organlarından akciğere zarar veriyor. Uzmanlar, akciğerlerimizi toksinlerden temizlemek için doğru beslenilmesi gerektiğini vurguluyor. Ciğerleri güçlendiren besinleri sıralıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli sağlık haberleri...

    Canım ciğerim keçiboynuzu

    Sigara kullanımı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun hayati organlarından akciğere zarar veriyor. Vücutta biriken toksin maddeler zamanla akciğer hastalıklarına hatta akciğer kanserine yol açıyor. Uzmanlar, akciğerlerimizi toksinlerden temizlemek için doğru beslenilmesi gerektiğini vurguluyor. Ciğerleri güçlendiren besinleri sıralıyor.



    ZENCEFIL-ZERDEÇAL: İltihapları yok eder. Toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırır. Ciğerleri temizler. SARIMSAK: Akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını sağlar. Kanserden korur.

    SİYAH HAVUÇ: Öksürüğe iyi gelir. Balgam söktürücüdür. Antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır. KEKIK: İçerdiği eterli uçucu yağlar sayesinde göğüs tıkanıklığını engeller. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır korur.

    KEÇİBOYNUZU: Akciğeri toksinlerden arındırır.

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir. KEREVIZ: Kanserojen maddelerin oluşmasını sağlar. Akciğer kanserinden korur.



    EYVAH PROSTAT
    Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, bu hastalığın gece sık idrara çıkma, mesanenin tamamen boşalmadığı hissi gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalığın genetik etkisine de değinen Prof. Dr. Mustafa Sofikerim "Yaşlandıkça BPH ve prostat kanserine yakalanma olasılığı artar. Akrabalarda görülmesi BPH ve prostat kanserine yakalanma riskini yükseltir. Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazladırr" diyor. Şöyle devam ediyor: Prostat kanserinin tedavisinde hastalığın seyrine göre aktif izleme ya da radikal prostatektomi işlemi gerekir. Radyasyon tedavisinde, prostat kanserini yok etmek için yüksek enerjili X ışınları kullanılır. Prostat kanserinin büyümesini tetikleyen erkeklik hormonlarını engellemek için ilaç tedavisi de verilebilir.


        DOMATES GÜZELLİĞİ
        Vücut için en etkili antioksidanlardan domates, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
        - Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.
        - Sinir sistemini güçlendirir.
        - Safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
        - Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
        - Kemikleri korur ve güçlendirir.
        - Sivilce sorunlarıyla savaşır.



        SKOLYOZU ERKEN TANIYIN
        Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe akciğer hastalıklarına, kalp, akciğer ya da başka iç organlarla ilgili problemlere yol açabiliyor. Yaşam kalitesini bozup ömrü kısaltıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Hekimler olarak biz mutlaka çocuklarınızı çıplak olarak önden ve arkadan gözlemleyin diyoruz. Sırttan baktığımız zaman baş her iki omuzun ortasında simetrik olarak duruyor mu diye bakmak lazım. Her skolyoz ameliyat edilmek zorunda değil. Egzersizle veya korseyle de tedavisi olabilir" ifadesini kullanıyor.



        AKLIN YOLU TARÇIN
        Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları genç yaşlarda unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. D ve B12 vitamini beyin hücrelerini besliyor ve unutkanlığa engel oluyor. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, bitter çikolata, ıspanak, tarçın...

        KALP DOSTU LOR PEYNİRİ
        Probiyotik içeriğiyle lor peyniri, beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kalp sağlığını destekler. İçerdiği protein sayesinde bağışıklığı destekler. Kilo vermeyi sağlar.

        BAĞIRSAKLARA KARŞI PANCAR GÜCÜ
        Ağızları tatlandıran pancar, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.

        KEFİR ÇOK FAYDALI
        Probiyotik deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mideyi korur.

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        Haberler Sağlık Yanlış beslenme ciğerlere zarar veriyor! Uzmanından ciğerleri güçlendiren besinler...
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