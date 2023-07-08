Yanlış beslenme ciğerlere zarar veriyor! Uzmanından ciğerleri güçlendiren besinler...





AKLIN YOLU TARÇIN

Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları genç yaşlarda unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. D ve B12 vitamini beyin hücrelerini besliyor ve unutkanlığa engel oluyor. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, bitter çikolata, ıspanak, tarçın...

KALP DOSTU LOR PEYNİRİ

Probiyotik içeriğiyle lor peyniri, beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kalp sağlığını destekler. İçerdiği protein sayesinde bağışıklığı destekler. Kilo vermeyi sağlar.

BAĞIRSAKLARA KARŞI PANCAR GÜCÜ

Ağızları tatlandıran pancar, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.



KEFİR ÇOK FAYDALI

Probiyotik deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mideyi korur.