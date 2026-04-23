Beslenme şekilleri ile beyin fonksiyonları arasındaki ilişki, sadece fiziksel sağlıkla sınırlı kalmıyor. Bilişsel performans ve hastalıkların seyri üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor.
KETOJENİK BESLENMENİN ÖNEMİ
Düşük karbonhidrat, yüksek sağlıklı yağ ve dengeli protein içeriğiyle bilinen ketojenik diyet, uzun yıllardır dirençli epilepsi hastalarında nöbet kontrolü sağlamak amacıyla kullanılıyor. Vücudun enerji kaynağı olarak glikoz yerine yağları kullanmaya başlaması, beyin hücreleri üzerinde koruyucu bir etki yaratıyor. Bu mekanizmanın sinir hücrelerindeki bozulmayı yavaşlattığına dair yapılan çalışmalar yöntemin Alzheimer, Epilepsi ve Parkinson gibi hastalıklarda da kullanımını gündeme getirdi. Bu durum sadece epilepsi için değil, bilişsel gerilemenin başladığı Alzheimer gibi tablolar için de geçerli. Özellikle beyin sisi gibi modern çağın sorunlarıyla mücadelede, fonksiyonel beslenme ve düzenli egzersiz, bilişsel performansı korumada altın anahtar niteliği taşıyor. Bu diyet uzman denetiminde olmalı.
BEYNE İYİ GELEN BESİNLER
Yağlı balıklar (Omega-3): Somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar, beynin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.
Bu yağlar yeni hücre oluşumunu destekler ve öğrenme kapasitesini artırır.
Ceviz ve tohumlar: Beyne benzer şekliyle dikkat çeken ceviz, yüksek oranda DHA (bir çeşit Omega- 3) içerir. Keten tohumu ve chia gibi tohumlar da sinir sistemi sağlığı için kritik öneme sahiptir.
Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, kara lahana ve brokoli; K vitamini, lütein ve folat deposudur.
Bu besinler bilişsel gerilemeyi yavaşlatarak beynin biyolojik olarak daha genç kalmasını sağlar.