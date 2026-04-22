Sosyal medyanın güzellik tuzağı: Gençleşmek isterken cildinizi 10 yıl yaşlandırmayın

Sosyal medyada viral olan cilt bakım trendleri, güzelleşmek yerine kalıcı hasarlara ve erken yaşlanmaya davetiye çıkarıyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar özellikle çocuklar ve gençler arasında kontrolsüzce yayılan asitli maske kullanımının cilt yanıklarına ve tedavi edilmesi güç nodüler aknelere yol açtığı uyarısında bulundu.

  • Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, sosyal medyadaki viral videoların etkisiyle bilinçsizce kullanılan kozmetik ürünlerin nodüler aknelere ve cilt yanıklarına neden olduğunu belirtti.
  • 5-6 yaşındaki çocukların bile sosyal medyanın etkisiyle yüzlerine asitli maske ve ürünler uyguladığı gözlemleniyor.
  • Akne izlerine çözüm olarak sunulan yoğun içerikli ürünler, akneli ve yağlı ciltlerde durumu daha da kötüleştiriyor.
  • Glikolik asit ve laktik asit gibi asitli peelingler bilinçsizce kullanıldığında hassas ve ince ciltlerde ciddi yanıklara yol açabiliyor.
  • Ürün seçimi öncesinde mutlaka dermatoloji uzmanına gidilerek cilt analizi yaptırılması gerekiyor.

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, viral videoların etkisiyle bilinçsizce kullanılan kozmetik ürünlerin nodüler aknelere ve cilt yanıklarına neden olduğunu söylüyor. En doğru yolun cilt analizi olduğunu hatırlatıyor.

Şu uyarılarda bulunuyor:

5-6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ASİTLİ MASKE YAPIYOR

Çocuklar sosyal medyanın etkisiyle cilt bakımına yöneliyor. Ne yazık ki 5-6 yaşındaki kız çocuklarının bile yüzlerine maske yaptığını, asitli ürünler kullandığını görüyoruz. Bu durum gerçekten ürkütücü. Her ürün her cilt için uygun değil.

Bazı içerikler oldukça başarılı ve kaliteli. Biz bu tarz ürünleri yanık tedavilerinde, derin yaralanmalar sonrası doku yenilenmesi için kullanıyoruz. Ancak bu ürünler sosyal medyada 'akne izlerine çözüm' gibi sunuluyor. Oysa yoğun içerikli bu ürünler, akneli ve yağlı ciltlerde durumu daha da kötüleştiriyor.

ÖNCE CİLT ANALİZİ SONRA ÜRÜN

Yanlış kullanım gözenek tıkanıklığına ve daha zor tedavi edilen nodülerkistik aknelere yol açabiliyor. Akne izi ile her iz aynı değildir. Yanık iziyle sivilce izi aynı şekilde tedavi edilmez. Asitli peelingler de bilinçsiz kullanılıyor ve ciltte yanıklara neden olabilir. Glikolik asit, laktik asit gibi uygulamaları biz de yapıyoruz.

Ancak bu işlemler herkes için uygun değil. Hassas ve ince ciltlerde ciddi cilt yanıkları oluşabilir. İnternette viral olan her maske herkese uygun değildir. Hangi yaşta olursak olalım, öncelikle bir dermatoloğa gidip cilt analizi yaptırmalıyız.

Cilt tipimizi ve risklerimizi öğrendikten sonra ürün seçmeliyiz. Araştırma yapmak önemli ama öncelik mutlaka dermatoloji uzmanı olmalı.

