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Yanlış beslenme alışkanlıkları diyabete yol açıyor! İşte tüketilmesi gereken besinler

Modern yaşamın beraberinde getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabet riskini artırıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin hafiflemesinde besinlerin önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Diyabete iyi gelen besinleri sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Yanlış beslenme alışkanlıkları diyabete yol açıyor! İşte tüketilmesi gereken besinler

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    Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

    KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.

    BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

    KIRMIZI MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.

    BAKLAGİLLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

    BROKOLİ: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

    YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır.

    SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.

    BİTTER ÇİKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

    KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

    TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.

    AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.

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