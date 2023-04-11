ALS hastalığı nedir? ALS belirtileri nelerdir? ALS tedavisi var mı, nasıl olur?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Motor nöronların (kaslara hareket emri veren sinir hücreleri), kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlar. Henüz tedavisi bulunamayan ALS, dünyada her yıl ortalama 100 binde 2-6 oranında görülüyor. Motor Nöron Hastalığı (MND) olarak da bilinen ALS ilerleyicidir ve hastalar önce genellikle kol ve bacaklarını ardından tüm vücudunu hareket ettirmekte zorluk yaşar, konuşma, yutma ve nefes alması zorlaşır.
ALS Hastalığının Nedenleri Nelerdir?
ALS hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bulaşıcı olmayan ALS'de genetik nedenlerin rol oynadığı düşünülse de, hastalığın temel nedeni bilinmemektedir. Hastaların %5 ila %10'unda görülen genetik geçişin rol oynadığı düşünülüyor. Diğer hastalarda ise belirli bir neden bulunmuyor. ALS, tüm yaşlarda görülebilmekle beraber, genellikle 40-60 yaş arasında ve ağırlıkla erkeklerde görülüyor. 65 yaşından sonra ise hem kadın hem erkeklerde eşit oranda rastlanıyor.
ALS Hastalığı Nedir?
ALS, motor nöronların ölümüne neden olan bir nöromüsküler hastalıktır. Bu nöronlar, beyin ve omuriliği kontrol eder ve kasları hareket ettirmek için gerekli olan sinyalleri gönderir. ALS, motor nöronların ölümüne neden olduğu için, kaslar zayıflar ve erir.
ALS'nin tam nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmacılar bu hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkabileceğini düşünmektedirler. Bu hastalığın erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir, çünkü hastalık ilerledikçe, tedavi seçenekleri sınırlı hale gelir.