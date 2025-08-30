Vücutta şişkinlik ve ağırlık hissine dikkat: Ödemin nedeni tuz, pozisyon ve hormonlar olabilir

Ödem, vücuda giren suyun çıkan suya eşit olmama hali olarak tanımlanıyor. Vücutta travmalar haricinde en çok eller, ayaklar, kollar, bacaklarda ve ayak bileklerinde daha fazla fark ediliyor.

Aşırı tuzlu yiyecek veya içecek tüketmek, çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, hamilelik, adet öncesi hormonal değişim, yüksek tansiyon ilaçları, ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, ödem atıcı yiyecekleri sıralıyor:

''Muz, patates, avokado, domates, kepekli tahıllar fındık, yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata.''