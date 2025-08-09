Bu alışkanlık yaşlanmayı hızlandırıyor! Uzmanı açıkladı: Suyu böyle içerseniz...
Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklar, cildimizin hızla kırışmasına neden oluyor. Uzmanlar, özellikle pipetle su içmenin dudak çevresinde kırışıklığın ve ince çizgilerin başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor. Peki bu basit alışkanlığı değiştirerek cilt nasıl korunur? İşte uzmanından öneriler...
Güzellik ve cilt bakımına harcanan devasa bütçelere rağmen yaşlanma belirtileri birçok kişinin kabusu olmaya devam ediyor. Dermatoloji uzmanları yaşlanma sürecini hızlandıran bazı farkında olunmayan alışkanlıklara dikkat çekiyor. Bu alışkanlıkların başında ise pipet kullanarak su içmek geliyor.
Dudak Çevresinde İnce Çizgilerin Nedeni Nedir?
Dr. Kate Jameson, pipetle veya ağızlıkla sıklıkla su içmenin, dudak çevresinde "sigara çizgileri" olarak bilinen ince kırışıklıkların oluşmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Pipet kullanımı sırasında dudak kaslarının sürekli büzülmesi, sigara içerken yapılan dudak hareketlerine benzer kas kasılmalarına yol açıyor ve bu durum zaman içinde kalıcı çizgilere dönüşebiliyor.
Günlük Alışkanlıklar Cilt Gençliğini Nasıl Etkiliyor?
Pipetli şişelerle su içmek, özellikle ince ve hassas dudak çevresi derisinde kolajen kaybını hızlandıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Vücut 20'li yaşlardan itibaren her yıl kolajen ve elastin üretimini yaklaşık yüzde 1 oranında azaltıyor.
Uzun vadeli pipet kullanımı ise bu süreci hızlandırarak perioral kırışıklıkların derinleşmesine neden olabiliyor.