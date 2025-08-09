Bu alışkanlık yaşlanmayı hızlandırıyor! Uzmanı açıkladı: Suyu böyle içerseniz...

Tekrarlayan yüz hareketleri, özellikle pipetle su içmek gibi dudak kaslarını sürekli çalıştıran alışkanlıklar, kırışıklık ların oluşmasında rol oynuyor. Ayrıca flüt veya mızıka gibi nefesli müzik aletleri çalmak ve sigara kullanımı da dudak çevresindeki çizgilerin belirginleşmesine yol açıyor. Sigara içenlerde dudakların yanlarına doğru uzanan dikey çizgiler oldukça yaygın.

(Takvim Foto Arşiv)

Cilt Sağlığını Korumak İçin Neler Yapılmalı?

Dr. Jameson, "Bol su tüketmek cilt sağlığı için olmazsa olmaz. Ancak suyu nasıl içtiğiniz de en az miktar kadar önemli. Eğer gün boyunca pipetli şişeler kullanıyorsanız, yaşlanma belirtilerini geciktirmek için bu alışkanlığınızı gözden geçirmeniz yerinde olur," diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.