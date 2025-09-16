SON DAKİKA
Sağlık Raporu ücret ödeme ekranı 2025: TC ile Sağlık Raporu ücreti nasıl ödenir, kaç TL?

Sağlık raporu almak isteyenler için yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, özel amaçlı sağlık raporlarının ücret ödemesi için online ekranı erişime açtı. Aile hekimliklerinde yapılan muayeneler ücretsiz kalırken, raporların geçerli sayılması ve kullanılabilmesi için “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” kapsamında belirlenen ücretlerin yatırılması zorunlu hale geldi. Peki Sağlık Raporu ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 14:25
2025 yılı itibariyle sağlık raporu ücretlendirmesinde önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık sürücü belgesi, işe giriş veya diğer özel amaçlı raporlar için Aile hekimliklerinde işlem yaptıran vatandaşlar, raporun geçerli olabilmesi için ödeme ekranı üzerinden ücret yatırmak zorunda olacak. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tarife, hangi rapor için ne kadar ödeme yapılacağını da netleştirdi. İşte Sağlık Raporu ücret ödeme ekranı!

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tarife ile 2025 yılı için sağlık raporu ücretleri belli oldu. Aile hekimliği birimlerinde yapılan muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ancak özel amaçlı raporların geçerli sayılabilmesi için ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. İşte yeni ücretler:

İşlem Adı Fiyat (TL)
Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL
Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği) 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu 1.250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1.500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş 300 TL
Sürücü Raporları İki Branş 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I 5.250 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II 3.750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş) 3.750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 TL

ÜCRETİ TALEP EDİLEN RAPOR TÜRLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, bazı rapor türleri için vatandaşlardan ücret alınacak. Bu raporlar arasında en sık talep edilenler şunlar:

◾Sporcu Raporu – Lisanslı spor faaliyetlerine katılabilmek için zorunlu.

◾Sürücü Raporu – Ehliyet başvurusu veya yenileme işlemlerinde gerekli.

◾Durum Bildirir Tek Hekim Raporları – Günlük yaşam ve özel işlemler için düzenlenen belgeler:

◾Yivsiz Av Tüfeği Raporu: Avcılık faaliyetleri için alınan rapor.

◾Genel Tıbbi Değerlendirme Raporu: Kişinin sağlık durumuna ilişkin genel bilgi içeren belge.

◾Hac/Umre İçin Parmak İzi Raporu: Yurt dışı dini ziyaretlerde kullanılan sağlık onayı.

◾İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu: Çalışanların işe giriş ya da iş değişikliği süreçlerinde talep edilen belge.

◾Akli Meleke Raporu: Kişinin zihinsel yeterliliğini ve karar verme yetisini belgeleyen rapor.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar için yeni ödeme sistemi devreye girdi. İşlem kodu almanın üç farklı yolu bulunuyor:

www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden,

◾SMS yöntemiyle,

◾Doğrudan aile hekimine fiziki başvuru yaparak.

Alınan işlem kodu ile muayene öncesinde ya da sonrasında ödeme yapılabiliyor. Ödemeler şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:

www.sbos.saglik.gov.tr sistemi,

◾Banka şubeleri veya online bankacılık kanalları.

◾Muayene tamamlandıktan sonra rapor hazırlanıyor ve vatandaşlar bu rapora e-Nabız ile e-Devlet üzerinden erişebiliyor.

ÜCRETİ ÖDENEN İSTEĞE BAĞLI RAPOR TÜRLERİ

Yeni uygulama kapsamında, ücret ödenmesi gereken isteğe bağlı rapor çeşitleri ise şöyle sıralanıyor:

1. Sporcu Sağlık Raporu

2. Sürücü Belgesi Sağlık Raporu

3. Genel Tıbbi Durum Değerlendirme Raporu

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu

5. Hac ve Umre İçin Parmak İzi Sağlık Onayı

6. Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Sağlık Raporu

7. Zihinsel Yeterlilik (Akli Meleke) Raporu

