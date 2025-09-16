Sağlık Raporu ücret ödeme ekranı 2025: TC ile Sağlık Raporu ücreti nasıl ödenir, kaç TL?

2025 yılı itibariyle sağlık raporu ücretlendirmesinde önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık sürücü belgesi, işe giriş veya diğer özel amaçlı raporlar için Aile hekimliklerinde işlem yaptıran vatandaşlar, raporun geçerli olabilmesi için ödeme ekranı üzerinden ücret yatırmak zorunda olacak. Sağlık Bakanlığı 'nın açıkladığı yeni tarife, hangi rapor için ne kadar ödeme yapılacağını da netleştirdi. İşte Sağlık Raporu ücret ödeme ekranı!

(Kaynak: AA)

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tarife ile 2025 yılı için sağlık raporu ücretleri belli oldu. Aile hekimliği birimlerinde yapılan muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ancak özel amaçlı raporların geçerli sayılabilmesi için ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. İşte yeni ücretler:

İşlem Adı Fiyat (TL) Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği) 250 TL Sağlık Kurulu Raporu 1.250 TL Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1.500 TL Sürücü Raporları Tek Branş 300 TL Sürücü Raporları İki Branş 450 TL Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 TL Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I 5.250 TL Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II 3.750 TL Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş) 3.750 TL Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 TL

ÜCRETİ TALEP EDİLEN RAPOR TÜRLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, bazı rapor türleri için vatandaşlardan ücret alınacak. Bu raporlar arasında en sık talep edilenler şunlar:

◾Sporcu Raporu – Lisanslı spor faaliyetlerine katılabilmek için zorunlu.

◾Sürücü Raporu – Ehliyet başvurusu veya yenileme işlemlerinde gerekli.

◾Durum Bildirir Tek Hekim Raporları – Günlük yaşam ve özel işlemler için düzenlenen belgeler:

◾Yivsiz Av Tüfeği Raporu: Avcılık faaliyetleri için alınan rapor.

◾Genel Tıbbi Değerlendirme Raporu: Kişinin sağlık durumuna ilişkin genel bilgi içeren belge.

◾Hac/Umre İçin Parmak İzi Raporu: Yurt dışı dini ziyaretlerde kullanılan sağlık onayı.

◾İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu: Çalışanların işe giriş ya da iş değişikliği süreçlerinde talep edilen belge.

◾Akli Meleke Raporu: Kişinin zihinsel yeterliliğini ve karar verme yetisini belgeleyen rapor.