Vücudun tüm metabolizmasını düzenliyor! Tiroit eksikliği ve fazlasında uzmanlardan önemli uyarı

Kilo verememe, halsizlik, depresyon ve aşırı uyku... Tüm bu sağlık sorunlarının ortak noktasında, boynumuzdaki 25-40 gram ağırlığında olan ve kelebek görünümlü tiroit bezi bulunuyor. Bu bezden salgılanan hormonlar, nefes alış verişinden kalp hızına, merkezi sinir sisteminden kas gücüne, vücut ısısı ve kolesterol seviyelerine kadar birçok hayati fonksiyonu düzenliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Şimşek, tiroit hastalıkları hakkında önemli uyarılarda bulunuyor.







İYOT EKSİKLİĞİ VARSA

Tiroit bezi saçımızın telinden ayak tırnağımızın ucuna kadar vücudumuzdaki tüm fonksiyonları düzenliyor. Vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılıyor. Ancak iyot olmadan bu iki hormon üretilemiyor. Tiroit hormonlarının üretilebilmesi için mutlaka vücuda yeterli ölçüde iyot alınması gerekiyor.