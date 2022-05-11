Vücudun temel taşını oluşturan B12 vitamini sinir sistemi ve beyni koruyor

Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Ancak vücut için hayati önem taşıyan vitaminlerin eksik olması, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlık için gerekli olan vitaminlerin başında B12 geliyor. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını koruyan bu vitamin, aynı zamanda alyuvar üretimini de destekliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, vücutta kendi kendine üretilmeyen bu vitaminin mutlaka dışarıdan takviye edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu vitaminin eksik olmasının beyinde ve vücutta kalıcı hasar bırakabileceğini belirterek önemli bilgiler paylaşıyor.
KANSIZLIĞI DA ÖNLER
B12 vitamini, vücudu dışardan gelebilecek her türlü zararlı virüs ve bakterilerden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sinir sisteminin doğru, hızlı ve düzenli çalışmasını sağlıyor. Kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin üretimini destekliyor. Hücrelerin üretilmesini, kendini yenilemesini ve daha uzun yaşamasını sağlayan B12 vitamini aynı zamanda kan hücre sayısını arttırarak anemiyi (kansızlığı) önlüyor. Bunun yanı sıra, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunması hafızayı güçlendiriyor ve öğrenmeyi de kolaylaştırıyor.
VEJETARYENLER RİSK ALTINDA
Dr. Kaya, özellikle mide küçültme ameliyatı olan kişilerin B12 vitamini eksikliği açısından riskli olduğuna değiniyor. Çünkü bu tarz ameliyatlar, vücudun yiyeceklerden B12 alma kapasitesini azaltıyor. Katı bir vejetaryen veya vegan diyet uygulayan kişilerde de bu vitamin eksikliğine sık rastlanıyor.