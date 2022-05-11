Vücudun temel taşını oluşturan B12 vitamini sinir sistemi ve beyni koruyor

Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Ancak vücut için hayati önem taşıyan vitaminlerin eksik olması, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlık için gerekli olan vitaminlerin başında B12 geliyor. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını koruyan bu vitamin, aynı zamanda alyuvar üretimini de destekliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, vücutta kendi kendine üretilmeyen bu vitaminin mutlaka dışarıdan takviye edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu vitaminin eksik olmasının beyinde ve vücutta kalıcı hasar bırakabileceğini belirterek önemli bilgiler paylaşıyor.