Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eyvah göğsüm ağrıyor!

26 yaşındayım. Teyzemde meme hastalığı var. Sağ mememde 3 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Ben de kanser olabilir mi?

Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için, meme ve meme başında farklılık meme ve meme başının görünümünde değişiklik olması gerekir. Ayrıca memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması gerekir.