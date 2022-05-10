Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ya ayrılırsak?

Beş aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Yoksa çözmek zor. Ayrıca psikolog desteği alabilirsin.