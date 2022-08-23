Vücudun dinlenmesi ve yenilenmesinin yanı sıra uyku hastalıklara karşı da koruyor!

Uyku, genel vücut sağlığı için önem taşıyor. Vücudun dinlenmesini ve yenilenmesini sağlayan uyku, hastalıklara karşı da koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, uykunun kalp sağlığına etkisine değiniyor. Özellikle uyku ve hipertansiyon ilişkisine değiniyor.
İLAÇLARA DİKKAT
Hipertansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basıncın yüksek olmasına deniyor. İki şekilde ortaya çıkıyor. Eğer saptanabilen ikincil bir nedene bağlı değilse, buna 'esansiyel' (primer), bir nedene bağlıysa buna 'ikincil hipertansiyon' deniyor. İkincil hipertansiyon; böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları ile doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler nedeniyle olabiliyor.
KİLO, TUZ, STRES...
Yaş, cinsiyet, yüksek miktarda tuz tüketimi, obezite, kalorili beslenme, hareketsizlik, yorgunluk, stres, uyku bozuklukları esansiyel hipertansiyonun ortaya çıkmasına yol açıyor. Burada uyku kısmını ayrı tutmak gerekiyor. Bazen boyun yapısının kısa olması, damak ya da gırtlak yapısı, burun tıkanıklığı kişilerin uyku kalitesini bozuyor. Bu yapısal sorunlar derin uykuya dalmayı engelliyor ve vücudun dinlenmesini önlüyor. Dinlenmemiş bir vücut hipertansiyon için büyük bir risk oluşturuyor.