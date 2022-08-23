Vücudun dinlenmesi ve yenilenmesinin yanı sıra uyku hastalıklara karşı da koruyor!





KİLO, TUZ, STRES...

Yaş, cinsiyet, yüksek miktarda tuz tüketimi, obezite, kalorili beslenme, hareketsizlik, yorgunluk, stres, uyku bozuklukları esansiyel hipertansiyonun ortaya çıkmasına yol açıyor. Burada uyku kısmını ayrı tutmak gerekiyor. Bazen boyun yapısının kısa olması, damak ya da gırtlak yapısı, burun tıkanıklığı kişilerin uyku kalitesini bozuyor. Bu yapısal sorunlar derin uykuya dalmayı engelliyor ve vücudun dinlenmesini önlüyor. Dinlenmemiş bir vücut hipertansiyon için büyük bir risk oluşturuyor.