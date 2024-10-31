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Vücuda gizli gizli yerleşiyor! Bu 5 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin

Karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır ve birçok hayati işlevi vardır. Ancak, karaciğerin sağlığıyla ilgili sorunlar genellikle belirti vermeden ilerleyebilir. Uzmanlar, birçok insanın karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşadığını ve bunun farkında olmadığını belirtiyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:41 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:41
Vücuda gizli gizli yerleşiyor! Bu 5 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin

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ABD'de, 100 milyondan fazla insanın çeşitli karaciğer hastalıklarına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalıklar arasında alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), hepatit ve karaciğer kanseri gibi durumlar yer alıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Karaciğer hastalığı, genellikle "sessiz salgın" olarak adlandırılmakta ve uzmanlar, ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık 80-100 milyonunun NAFLD'ye sahip olduğuna inanmaktadır. NAFLD, karaciğerde yağ birikimi ile karakterize edilen bir hastalıktır. Aşırı kilo, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve obstrüktif uyku apnesi gibi metabolik risk faktörleri de bu hastalığın nedenleri arasında yer almaktadır. Yale Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve hepatolog olan Dr. Bubu Banini, karaciğer hastalığının genellikle önemli bir hasar oluşana kadar belirti vermediğini söylüyor. Aşağıda, ciddi karaciğer hasarının belirtisi olabilecek beş uyarı işareti bulunmaktadır...

1. Kolayca Morarma ve Kanama

Karaciğer, vücudun kan pıhtılaşması için gerekli olan proteinleri üretir. Karaciğer hasar gördüğünde, bu proteinlerin üretimi azalır ve insanlar daha kolay morarma ve kanama eğiliminde olurlar.

2. Kafa Karışıklığı ve Beyin Fonksiyon Bozukluğu

İleri evre karaciğer yetmezliği, zihinsel durum ve bilişsel işlevde değişikliklere neden olabilir. Dr. Banini, "Akut karaciğer yetmezliği gelişebilir ve bu durum, yönelim bozukluğu veya kafa karışıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir" diyor. Hepatik ensefalopati, karaciğer sorunlarından kaynaklanan bir beyin disfonksiyonudur ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

3. Sarılık

Sarılık, ciltte ve gözlerde sararma ile kendini gösterir. Vücut kırmızı kan hücrelerini parçaladığında bilirubin adı verilen bir pigment oluşur. Normalde karaciğer, bilirubini işleyip vücuttan atar; ancak karaciğer sorunları olduğunda, bilirubin birikimi sarılığa neden olabilir.

4. Koyu Renkli İdrar

Yeterince sıvı almanıza rağmen, idrarınızın sürekli koyu renkte olduğunu fark ediyorsanız, bu ciddi bir karaciğer rahatsızlığının belirtisi olabilir. Bilirubin pigmentinin fazlalığı, idrarın koyu turuncu veya kehribar rengine dönmesine yol açabilir.

5. Siroz Kaynaklı Şişlik

Siroz veya karaciğer hasarı, bacaklarda, ayak bileklerinde ve karında sıvı birikmesine neden olabilir. Mayo Clinic'e göre, siroz kan akışını yavaşlatır ve karaciğer içindeki portal vendeki basıncı artırır. Bu basınç sıvı birikmesine neden olur; bacaklarda buna ödem denir, karında ise asit olarak bilinir.

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