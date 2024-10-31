Vücuda gizli gizli yerleşiyor! Bu 5 belirtiyi sakın göz ardı etmeyin

ABD'de, 100 milyondan fazla insanın çeşitli karaciğer hastalıklarına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalıklar arasında alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), hepatit ve karaciğer kanseri gibi durumlar yer alıyor.

Karaciğer hastalığı, genellikle "sessiz salgın" olarak adlandırılmakta ve uzmanlar, ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık 80-100 milyonunun NAFLD'ye sahip olduğuna inanmaktadır. NAFLD, karaciğerde yağ birikimi ile karakterize edilen bir hastalıktır. Aşırı kilo, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve obstrüktif uyku apnesi gibi metabolik risk faktörleri de bu hastalığın nedenleri arasında yer almaktadır. Yale Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve hepatolog olan Dr. Bubu Banini, karaciğer hastalığının genellikle önemli bir hasar oluşana kadar belirti vermediğini söylüyor. Aşağıda, ciddi karaciğer hasarının belirtisi olabilecek beş uyarı işareti bulunmaktadır...

1. Kolayca Morarma ve Kanama

Karaciğer, vücudun kan pıhtılaşması için gerekli olan proteinleri üretir. Karaciğer hasar gördüğünde, bu proteinlerin üretimi azalır ve insanlar daha kolay morarma ve kanama eğiliminde olurlar.

2. Kafa Karışıklığı ve Beyin Fonksiyon Bozukluğu

İleri evre karaciğer yetmezliği, zihinsel durum ve bilişsel işlevde değişikliklere neden olabilir. Dr. Banini, "Akut karaciğer yetmezliği gelişebilir ve bu durum, yönelim bozukluğu veya kafa karışıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir" diyor. Hepatik ensefalopati, karaciğer sorunlarından kaynaklanan bir beyin disfonksiyonudur ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur.