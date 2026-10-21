Boğazda kaşınma, yanma, batma, gıcıklanma... Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu şikâyetlerden yakınıyor. Hastalar kimi zaman "Acaba korona mı oldum?" korkusu yaşıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pelin Yiğider, boğaz ağrısının pek çok hastalığın yaygın görülen belirtisi olduğunu söylüyor.

Sonbaharda sık görülen boğazda yanma, batma ve gıcıklanma, farklı hastalıkların belirtisi olabiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Çünkü iyi veya kötü huylu kitlelerden yutma bozukluklarına, sigaradan uyku apnesine, reflüden bademcik iltihabına kadar pek çok hastalık, boğaz ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Yiğider, boğaz ağrısı durumunda mutlaka bir hekime başvurulmasını öneriyor. Ağrıyı azaltmak için yapılması gerekenleri sıralıyor...