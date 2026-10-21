Boğaz ağrısını hafifletmek için neler yapılmalı? Uzmanından şikayetleri azaltacak uyarılar
Sonbaharın gelmesiyle boğaz ağrısı şikâyetleri yeniden gündemde. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pelin Yiğider, boğaz ağrısının farklı hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekerek sirkeli gargara ve aşırı sıcak gıdalara karşı uyarıyor.
Boğazda kaşınma, yanma, batma, gıcıklanma... Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu şikâyetlerden yakınıyor. Hastalar kimi zaman "Acaba korona mı oldum?" korkusu yaşıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pelin Yiğider, boğaz ağrısının pek çok hastalığın yaygın görülen belirtisi olduğunu söylüyor.
Çünkü iyi veya kötü huylu kitlelerden yutma bozukluklarına, sigaradan uyku apnesine, reflüden bademcik iltihabına kadar pek çok hastalık, boğaz ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Yiğider, boğaz ağrısı durumunda mutlaka bir hekime başvurulmasını öneriyor. Ağrıyı azaltmak için yapılması gerekenleri sıralıyor...
SİRKEYE DİKKAT:
Boğaz ağrısı durumunda önce sirkeli gargaraya başvurulur. Ancak güçlü asidik kimyasallar içeren sirke, özellikle reflüden dolayı gelişen ağrı şikâyetlerini artırır.
SICAKSA TEHLİKELİ:
Sıcak ve baharatlı gıdalar, mukozada yangıyı artırır. Şifa sağlayacağı düşüncesiyle aşırı sıcak ve baharatlı gıdalar tüketmek süreci uzatır. Hatta kötüleştirebilir.
GARGARA TUZLU OLSUN:
Tuzlu ve karbonatlı su, boğazınızdaki viral yükü azaltır. Sıvıyı ağzınızda en az 20-30 saniye tutmak gerekir.
ŞİFRE ÇİNKO:
Çinko ve C vitamini, bağışıklığın doğru çalışmasında etkin rol oynar. Bu nedenle badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi çinko; portakal, mandalina, brokoli, kırmızı biber gibi C vitamininden zengin besinleri düzenli tüketin.
KARANFİLDEN GÜÇ ALIN:
Bitki çayları ağrı kesici etki gösterir. Ateş kontrolüne katkı sağlar. Karanfil ve tarçın eklenmiş ıhlamur çayı şikâyetleri azaltır.
YAĞLARDAN GÜÇ ALIN:
Okaliptus, tıbbi nane ve karanfil yağları burun mukozasını açar. Boğaz ağrısını azaltır.
BAL MUCİZESİ
Bal, içerdiği zengin aminoasitler ve probiyotikler sayesinde bağışıklığa katkı sağlar. Diyabet riski yoksa günde 3-5 yemek kaşığı (1 yemek kaşığı 21 gram veya 64 kcal) bal, 2-3 porsiyona bölerek tüketilebilir.
PASTİLLER MASUM DEĞİL
Zencefil ve adaçayı içeren pastiller, yüksek östrojen içerir. Özellikle hormona duyarlı kanser öyküsü olan kişilerde tercih edilmemesi gerekir. Aksi hâlde tümörlerin büyümesini hızlandırabilir.