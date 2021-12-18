Vertigo neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor (Sağlık haberleri)

Vertigo ayağımızı yerden kesiyor. Neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nicer Korkut Bıçak, vertigonun bilinenin aksine bir hastalık değil sadece bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. Vertigonun farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini ve migrende de vertigo yaşanabileceğini söylüyor. "MS (Multiple Skleroz), özellikle beyin sapı ve beyincik başta olmak üzere beyin damar tıkanıklıkları veya beyin kanaması durumlarında da vertigo görülebilir. Yine beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümörler de vertigo yapabilir" diyor. Ancak baş dönmesine görme ve konuşma bozukluğu, eklenmesi durumunda hemen doktora başvurmayı öneriyor.

GÖZ NEZLESİ KÖR EDER

Adenoviral konjonktivit, yani toplumda bilinen adıyla göz nezlesi, göz enfeksiyonlarının başlıca sebebini oluşturuyor. Gözün ön yüzeyinin ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanması nedeniyle gözde kızarıklık, yanma, batma ve çapaklanma görülüyor. Tedavinin gecikmesi durumunda, görmede azalma riski artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Tasalı, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralıyor: Ellerinizi sık sık yıkayın. Dezenfektan kullanın. Gözlerdeki çapakları kaynatıldıktan sonra ılıtılmış suyla temizleyin. Göz makyajı yapmayın.

TANSİYONUN İLACI MANDALİNA

Bağışıklığı güçlendiren mandalina, DNA hasarını bitirir. Özellikle akciğer, meme, kolon ve mide kanseriyle savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalp krizinden korur. Kemikleri güçlendirir. Demir eksikliğine karşı koruma sağlar. Gözleri korur.

5 ADIMDA GÜÇLÜ BEDEN

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar kapıyı çalıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığı güçlendirmenin 5 adımını sıralıyor:

A VİTAMİNİ ŞART: Gözleri güçlendiren A vitamini havuç, tatlı patates, ıspanak ve lahanada bulunuyor. Vücut direncini artırıyor.

C VİTAMİNİ: Antioksidan özelliği sayesinde hastalıkları engelliyor. Portakal, limon, mandalina, kivi, brokoli, ıspanak, karnabahar, tere, maydanoz, kırmızı biberde bolca bulunuyor.

ÇİNKO: Soğuk algınlığından koruyor ve şiddetini azaltıyor. kabak çekirdeği, kaju, fındık ve fıstık gibi kuruyemişlerde bulunuyor.

SELENYUM: Vücudun bakteri ve virüslerle savaşmasını sağlıyor. Tavuk, hindi, balık, deniz ürünleri, tahıllar ve kuruyemişlerde bulunuyor.

SARIMSAK: İçerdiği sülfür sayesinde doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Vücuda güç veriyor. Çiğ tüketilmesi öneriliyor.