Yanlış beslenme, karaciğeri yaşlandırıyor! Karaciğer de karın ağrıtıyor

Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bunun başında karaciğer yağlanması geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, bu hastalığın iştah azalması, halsizlik, ciltte kaşıntı, sivilce, gözlerde ve ciltte sarılık ve karın ağrısı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Tedavi edilmediğinde, siroza dönüşen karaciğer yağlanmasıyla ilgili şu bilgileri veriyor: yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Karaciğer yağlanması teşhisi konduktan sonra, altta yatan hastalığın tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır. Kolesterol, obezite ya da yüksek kan şekeri gibi sağlık problemlerinde öncelikle hastaya kilo vermeye yönelik hayat tarzı değişiklikleri ve diyet önerilir. Ayrıca hasta, iyi bir beslenme programı belirleyebilmesi için diyetisyene yönlendirilir.