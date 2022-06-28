Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vertigo ihmale gelmiyor! Ani başlayan baş dönmesi büyük problemlere neden oluyor

    Hastada denge problemine yol açan vertigo, hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar uyarıyor: Ani başlayan baş dönmeniz varsa, hemen doktora gidin...

    Vertigo kulakları çınlatır

    Kişinin etrafının dönüyormuş gibi algıladığı bir baş dönmesi olarak bilinen vergito, hayatı kabusa çeviriyor. Geçici bir durum olabileceği gibi etkileri uzun da sürebiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, önemli bilgiler veriyor.



    İKİ TÜRÜ BULUNUYOR...
    Ataklar halinde seyreden vertigo, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kendi içinde de gruplara ayrılıyor. Çevresel Vertigo, toplam vakaların yüzde 80'ini oluşturuyor. Genellikle iç kulakla ilgili bir sorun nedeniyle ortaya çıkıyor. Merkezi (Santral) Vertigo ise beyin kökü veya beyincik ile yani merkezi sinir sistemi ile ilgili problemler nedeniyle ortaya çıkıyor. Hastaların yüzde 20'sinde görülüyor.



    TANSİYONU DA DÜŞÜRÜR
    Vertigo, daha çok baş dönmesi ve denge bozuklukları şikayetine yol açıyor. Hastalar mide bulantısı yaşayabiliyor. Ayrıca tansiyon düşmesi, kulakta basınç hissi, çınlama, duyma kaybı görülebilir. Eğer daha önce bir baş dönmesi sorunuyla karşı karşıya kalınmadıysa, ani başlayan ve uzun süre düzelmeyen bu şikayet karşısında mutlaka bir hekime başvurması öneriliyor.



        ŞİKAYETLERİ HAFİFLETİR
        Baş dönmeleri çok şiddetliyse ve kulakta birkaç kanalda birden kristal oynaması olmuşsa aynı zamanda ilaç tedavisi yapılıyor. Enfeksiyona bağlı gelişen vertigo tedavisi için antibiyotik veya antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Tedavide cerrahi işlemler diğer tedavi seçeneklerinin işe yaramadığı durumlarda tercih ediliyor. BPPV ve akustik nörinom, tedavide ön plana çıkıyor.



        TEDAVİSİ MÜMKÜN
        Vertigo, bazı durumlarda tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçebiliyor. Ancak kalıcı olarak düzeltilebilmesi için öncelikle altında yatan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Benign pozisyonel vertigoda kristal oynamasının olduğu vertigo tipi düzeltme manevralarıyla tedavi ediliyor. Dix-Halpike testi ile tanı konulup Epley manevrasıyla düzeltilebiliyor. Manevralardan önce hastalara ilaç verilmiyor. Düzeltme manevraları seanslar şeklinde oluyor ve genellikle 4-5 seans tekrarlıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asgari ücrete ek zam! Gözler komisyonda...
        Haberler Sağlık Vertigo ihmale gelmiyor! Ani başlayan baş dönmesi büyük problemlere neden oluyor
            SON DAKİKA