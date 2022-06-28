Vertigo ihmale gelmiyor! Ani başlayan baş dönmesi büyük problemlere neden oluyor





TANSİYONU DA DÜŞÜRÜR

Vertigo, daha çok baş dönmesi ve denge bozuklukları şikayetine yol açıyor. Hastalar mide bulantısı yaşayabiliyor. Ayrıca tansiyon düşmesi, kulakta basınç hissi, çınlama, duyma kaybı görülebilir. Eğer daha önce bir baş dönmesi sorunuyla karşı karşıya kalınmadıysa, ani başlayan ve uzun süre düzelmeyen bu şikayet karşısında mutlaka bir hekime başvurması öneriliyor.