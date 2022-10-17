Uzun süreli geçmeyen şişkinlik mide kanserinin habercisi olabilir

Mide kanseri, çocukluktan başlayan bilinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra, sigara ve alkol tüketiminin de tetikleyici olduğu ölümcül bir hastalıktır. Birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan beslenme şekli mide kanseri riskinin de artmasında önemli rol oynuyor. Dikkatli beslenerek mide kanserinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. A. Kerim Özakay, önemli bilgiler veriyor.
İLERİ YAŞ RİSKİ
Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı, yemekten sonra şişkin- lik hissi, hafif bulantı, iştah kaybı, mide ekşimesi, karın üst veya orta kısmında rahatsızlık, kanlı dışkı, kusma veya kanlı kusma, kilo kaybı, halsizlik varsa mide kanseri olabilirsiniz. Mide kanseri hastalarının çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla gelişmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış ve aşırı tuzlu yiyecekler mide kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara içen kişilerde içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha yüksektir.
BESLENME UYARISI
Sebze ve meyve tüketimi, C vitamini alımı, sarımsak ve yeşil çay bu hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. Fazla tuz kullanımı, nişasta ve şeker ağırlıklı beslenme, pişen gıdaların uzun süre bekletildikten sonra tüketilmesi mide kanseri riskini artıran unsurlardandır. Konserve, salamura veya tütsülenerek saklanan besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Besinlerin direkt ısı kaynağı ile temasının olduğu pişirme yöntemler, ızgara ve döner gibi aşırı pişirilmiş ve yanık besinlerin aşırı tüketilmesi mide kanseri sıklığını artırır.