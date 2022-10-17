Uzun süreli geçmeyen şişkinlik mide kanserinin habercisi olabilir





İLERİ YAŞ RİSKİ

Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı, yemekten sonra şişkin- lik hissi, hafif bulantı, iştah kaybı, mide ekşimesi, karın üst veya orta kısmında rahatsızlık, kanlı dışkı, kusma veya kanlı kusma, kilo kaybı, halsizlik varsa mide kanseri olabilirsiniz. Mide kanseri hastalarının çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla gelişmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış ve aşırı tuzlu yiyecekler mide kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara içen kişilerde içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha yüksektir.