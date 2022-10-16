Anneliği ertelemeyin! İlerleyen yaş anne olma şansını düşürüyor | Sağlık tavsiyeleri

İlerleyen yaş, anne olma şansını da olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erhan Şimşek, kadınlarda görülen kısırlığa değiniyor. "Her yeni doğan bebekte farklı sayıda olan bu yumurtalar ergenlik çağına ulaşıldığında belirli bir seviyeye düşer. Menopoz dönemine kadar kullanılan ya da azalan yumurta sayısı, menopozla birlikte tükenir" diyor.
HER KADINDA FARKLIDIR...
Yumurta rezervinin her kadında değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Erhan Şimşek, doğurganlığın kırklı yaşlarda sona erdiğini dikkat çekiyor. Yumurta dondurma işlemleriyle ilgili şu bilgileri veriyor: Antimüllerian Hormon (AMH) ölçümü hastalarımıza yumurta rezervleri ile ilgili fikir verebilir. Test ile birlikte jinekolojik muayene mutlaka yaptırılmalıdır. Rezervleri ile ilgili kaygısı olan, yaşı 33-35 veya ötesine ilerleyen kadınların Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na başvurmaları gerekmektedir.
ÖKSÜRÜK AYVAYI YEDİ
Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, hayatı kabusa çeviriyor. Gece uykularını bölen öksürüğü azaltmada besinler etkili oluyor. Sevilen kış meyvesi ayva, öksürüğe doğal ilaç etkisi gösteriyor. Solunum yollarını temizliyor. Ayvanın kaynatılarak suyunun içilmesi, akciğerleri temizliyor. Nefesi açıyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Yorgunluğu ve bitkinliği alıyor.
ELMAYLA KABIZLIĞA SON
Vitamin deposu elma, kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Mideyi güçlendirir. Akciğer kanseriyle mücadele eden elma, kansızlığı bitirir. Kan şekerini düşürür.
KOLESTEROLE ENGİNAR
Karaciğeri güçlendiren enginar, mideyi korur. Kalp hastalıklarından koruyan enginar, kolesterolü düşürür. Beyin hücrelerini besleyen bu mucize meyve, kanserle de mücadele eder.
PROSTATIN DA ÇERİSİ!
Kahvaltıları süsleyen çeri domates, idrar söktürücü etkisi ile böbrekleri temizler. Böbrek taşlarının döker. Lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Prostat kanseriyle savaşır. Kalbi korur.
MUTLULUĞUN YOLU LAHANA TURŞUSU
Vücudun ikinci beyni bağırsağın sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Uzmanlar, sindirimi güçlendiren besinleri sıralıyor:
Elma sirkesi: Vücuttaki toksinleri temizler. Bağırsakları güçlendirir.
Yoğurt: Bağırsaktaki iyi bakterileri çoğaltır.
Lahana turşusu: Sindirimi güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Mutluluk hormonunu artırır.
Kefir: Bağırsağı korur.
Yeşil mercimek: Lifli içeriğiyle kabızlığı bitirir.