Anneliği ertelemeyin! İlerleyen yaş anne olma şansını düşürüyor | Sağlık tavsiyeleri

İlerleyen yaş, anne olma şansını da olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erhan Şimşek, kadınlarda görülen kısırlığa değiniyor. "Her yeni doğan bebekte farklı sayıda olan bu yumurtalar ergenlik çağına ulaşıldığında belirli bir seviyeye düşer. Menopoz dönemine kadar kullanılan ya da azalan yumurta sayısı, menopozla birlikte tükenir" diyor.



HER KADINDA FARKLIDIR...

Yumurta rezervinin her kadında değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Erhan Şimşek, doğurganlığın kırklı yaşlarda sona erdiğini dikkat çekiyor. Yumurta dondurma işlemleriyle ilgili şu bilgileri veriyor: Antimüllerian Hormon (AMH) ölçümü hastalarımıza yumurta rezervleri ile ilgili fikir verebilir. Test ile birlikte jinekolojik muayene mutlaka yaptırılmalıdır. Rezervleri ile ilgili kaygısı olan, yaşı 33-35 veya ötesine ilerleyen kadınların Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na başvurmaları gerekmektedir.