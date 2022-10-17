Güzel bir yüz ve cilde sahip olmanın yolu balık yemekten geçiyor





DOĞAL SHAKİRA

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sesiyle büyüledi. Güzelliği ile tüm kadınları kendine imrendirdi. 42 yaşındaki iki çocuk annesi güçlü ses, formda kalma sırrını verdi. Fesleğen, kereviz ve tavuk suyundan yapılan çorbayı çok sevdiğini belirten Kolombiyalı şarkıcı, her gün 3 fincan kahve içtiğini dile getirdi. "Şeker ve tuzdan uzak duruyorum" dedi.



SİRKELİ GARGARAYA DİKKAT EDİN!

Hava sıcaklıkları düşüyor. Mevsim geçişlerine bağlı olarak vatandaşlarda gribal enfeksiyon ve boğaz ağrıları şikayetleri artış gösteriyor. Dr. Kenan Toprak, "Tuzlu suyla ya da sirkeli suyla gargara yapmak boğaz mukozasındaki tahrişi artırır. Hastanın iyileşmesini geciktirir. Kişinin bu sirkeli su ya da tuzlu su gargarasını yapmasını önermiyoruz" diye konuşuyor.



RENGARENK ŞİFA

Sağlıklı bir hayat için renkli sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. Beyaz renkli gıdaların LDL kolesterolü düşürüp, kalp hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekiyor. Tayar, "Muz, armut, sarımsak, soğan, mantar kalp hastalıklarından korur. Mavi ve mor renkli gıdalar prostat kanserini engeller. Erik, siyah üzüm, böğürtlen gibi gıdalar yoğun tüketilmelidir" diyor.



TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengemeye yardımcıdır.



PAPATYA ÇAYI GRİBİN İLACI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir. Migren ağrısını dindirir.

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