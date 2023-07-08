Uzun süre telefon ile bilgisayar başında vakit geçirmek hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Bugünün dijital çağında teknoloji, hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnsanlar akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve sanal gerçeklik gözlükleri gibi çeşitli cihazlarla sürekli etkileşim halinde oluyor. Ancak teknolojinin sunduğu bu kolaylık ve bağlantı, hastalıklara da yol açabiliyor.

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, son zamanlarda yaşanan boyun ağrılarının, genellikle teknoloji kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Akıllı telefonlar ve diğer elde taşınan cihazların yaygın kullanımıyla, insanlar gün boyunca ekranlara bakarak saatler geçiriyorlar; bu da "Metin Boyun" olarak adlandırılan bir pozisyon oluşturuyor. Bu doğal olmayan pozisyon, boyunda fazla gerilemeye neden olarak kas dengesizlikleri ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca, masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar kullanırken uzun süreli oturma da yanlış duruş ve boyun ağrısına neden olabilir'' diyor.