Uzun süre telefon ile bilgisayar başında vakit geçirmek hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Bugünün dijital çağında teknoloji, hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnsanlar akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve sanal gerçeklik gözlükleri gibi çeşitli cihazlarla sürekli etkileşim halinde oluyor. Ancak teknolojinin sunduğu bu kolaylık ve bağlantı, hastalıklara da yol açabiliyor.
Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, son zamanlarda yaşanan boyun ağrılarının, genellikle teknoloji kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Akıllı telefonlar ve diğer elde taşınan cihazların yaygın kullanımıyla, insanlar gün boyunca ekranlara bakarak saatler geçiriyorlar; bu da "Metin Boyun" olarak adlandırılan bir pozisyon oluşturuyor. Bu doğal olmayan pozisyon, boyunda fazla gerilemeye neden olarak kas dengesizlikleri ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca, masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar kullanırken uzun süreli oturma da yanlış duruş ve boyun ağrısına neden olabilir'' diyor.
TEKNOLOJİ KAYNAKLI NEDENLER
Boyun ve omuz ağrısı: Boyun ve omuz bölgelerinde sürekli rahatsızlık, hassasiyet veya sertlik.
Baş ağrıları: Boyundaki kas gerginliği ve zorlanmadan kaynaklanan gerilim baş ağrıları veya migrenin tetiklenmesi.
Hareket aralığının azalması: Ağrı veya sertlik hissetmeden boyunun yanlara veya öne arkaya dönme veya eğme zorluğu.
Kas zayıflığı: Uzun süreli hareketsizlik veya yanlış duruş nedeniyle boyundaki zayıflamış kaslar.
BU ÖNLEMLERİ UYGULAYIN
- İyi duruşu koruyun: Dik oturun, omuzlarınızı rahatlatın ve cihazlarınızın göz seviyenizde olduğundan emin olun, böylece boynun üzerindeki gerilimi azaltın.
- Düzenli ara verin: Cihaz kullanım rutininize düzenli aralar ekleyerek gerinip hareket edin, böylece boyun kasları rahatlayabilir ve toparlanabilir.
- Ergonomik düzenlemeler: Boyuna baskıyı azaltmak için ayarlanabilir sandalyeler, masa ve bilgisayar monitörleri gibi ergonomik ekipmanları tercih edin.
- Egzersiz ve germe: Düzenli fiziksel aktiviteye katılın ve boyun germe egzersizleri yaparak destekleyici kasları güçlendirin ve esnekliği artırın.
- Bilinçli cihaz kullanımı: Duruş ve kullanım alışkanlıklarınızın farkında olun, uzun süre tek bir pozisyonda vakit geçirmekten kaçının ve elektronik cihazları kullanırken başınızı doğal bir pozisyonda tutun.
- Fizik tedavi ve masaj: Sürekli veya şiddetli boyun ağrısı yaşıyorsanız, uzmana başvurun.