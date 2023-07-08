Uzmanı uyardı: Aşırı terleme enfeksiyona gebe!

Aşırı terleme, günlük hayatı kabusa çeviriyor. Bir ilaca veya tıbbi bir hastalığa bağlı olabileceği gibi, nedensiz de olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kolbaş, aşırı terlemenın genellikle enfeksiyon, hormonal hastalıklar, sinir hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları ve kullanılan ilaçlara bağlı geliştiğini söylüyor.
Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan terlemenin 'primer hiperhidroz' olarak adlandırıldığını söyleyen Kolbaş, "Aşırı terleyen bölgelerde cilt florası bozulacağından, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına yatkınlık artar" diyor. Cerrahi olarak uygulanabilecek yöntemlere de değinen Kolbaş, "Ameliyat torakoskopi kapalı ameliyat yöntemiyle tek delikten yapılır. Operasyon 30 dakikadır" diye konuşuyor.
KANSERİN DÜŞMANI KARA ERİK HOŞAFI
Yaz ayları, özellikle sıcakların bastırmasıyla insanları bunaltıyor. Vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmek gerekiyor. Dr. Fevzi Özgönül, ev yapımı hoşafın adeta bir vitamin deposu olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yaşlanmaya savaş açmak için yaz aylarında sıklıkla tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "En yaygın hoşaf kara erikten yapılandır. Kansere karşı korur. Gençliğe gençlik katar. Enerji kaynağıdır. Vücuda giren ve kendi ürettiğimiz serbest radikal dediğimiz zararlı maddeleri en iyi temizleyen yiyeceklerin başında gelir" diyor.
TANSİYON İÇİN SUMAK
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.
KANSIZLIĞA BULGUR
İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.