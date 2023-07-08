Uzmanı uyardı: Aşırı terleme enfeksiyona gebe!

Aşırı terleme, günlük hayatı kabusa çeviriyor. Bir ilaca veya tıbbi bir hastalığa bağlı olabileceği gibi, nedensiz de olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Kolbaş, aşırı terlemenın genellikle enfeksiyon, hormonal hastalıklar, sinir hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları ve kullanılan ilaçlara bağlı geliştiğini söylüyor.

Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan terlemenin 'primer hiperhidroz' olarak adlandırıldığını söyleyen Kolbaş, "Aşırı terleyen bölgelerde cilt florası bozulacağından, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına yatkınlık artar" diyor. Cerrahi olarak uygulanabilecek yöntemlere de değinen Kolbaş, "Ameliyat torakoskopi kapalı ameliyat yöntemiyle tek delikten yapılır. Operasyon 30 dakikadır" diye konuşuyor.