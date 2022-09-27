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    Uzun ömrün altın şifresi! Kardiyoloji uzmanından sağlığı koruyan 10 öneri... l Sağlık haberleri

    Uzun ömrsün sırrı beslenmede saklı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Keskin, ömür artırıcı sağlığı koruyan önerlerini sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Uzun ömrün altın şifresi

    Uzun yaşamın sırrı, doğru beslenmekten geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlığı koruyan 10 öneriyi sıralıyor:

    ŞEKERDEN UZAK DURUN: Meyve suyu, kola ve aromalı maden suları sağlığa zarar verir. Obezite, Tip-2 diyabet, kalp hastalığına yol açar.
    Paketli gıdalara son: Lif, protein ve mikro besinler bakımından düşük olan bu gıdalar, hem kilo alımına neden olur.
    Kahve için: Antioksidan bakımından zengin olan kahvenin düzenli tüketimi Tip 2 diyabet, Parkinson ve Alzheimer'dan korur.
    İyi uyuyun: Kaliteli uyku, insülini dengeler. İştah hormonlarını dengeler. Hem beyni korur hem de obezite riskini azaltır.
    Bol su için: Günde 2.5-3 litre su içmek vücudun metabolizmasını hızlandırır. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



    TANSİYONA CEVİZ KOLESTEROLE ÇİKOLATA
    Yedi gün 24 saat hiç durmadan çalışan kalp, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. ABD'li bilim adamları kalp dostu besinleri sıralıyor:
    Yeşil çay: Bol antioksidan, A, E ve C vitaminleri içerir. Günde bir fincan içmek kalbi korur.
    Balık: Omega-3 deposudur. Haftada en az bir kere tüketilmesinde fayda vardır.
    Çikolata: Kalp sağlığı için faydalıdır. Günde 2 ya da 3 parça tüketilmesi, tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
    Ceviz: Kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç yemek damar sertleşmesini önler.
    Kuşkonmaz: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.



    NANEYİ ŞİFA DOLU
    sevilen bitkilerden nane, kansızlıkla savaşır. Demir eksikliğini bitirir. Kas ve eklemleri güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitiren, hazımsızlığı önler.



        SAÇLARA ALOE VERA
        Cildi besleyen aloe vera, yaraları iyileştirir. Toksinleri temizler. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Diyabetin ilacıdır.



        ÖKSÜRÜĞE MAHLEP
        Potasyum deposu mahlep, bağışıklığı güçlendirir. Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü keser. Karaciğeri güçlendirir. Böbrekleri korur.



        KABIZLIĞA KARABİBER
        Öksürüğü kesen karabiber, sindirime yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle kanser riskini azaltır. Diş çürüklerini önler.

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        Haberler Sağlık Uzun ömrün altın şifresi! Kardiyoloji uzmanından sağlığı koruyan 10 öneri... l Sağlık haberleri
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