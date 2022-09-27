Uzun ömrün altın şifresi! Kardiyoloji uzmanından sağlığı koruyan 10 öneri... l Sağlık haberleri

Uzun yaşamın sırrı, doğru beslenmekten geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlığı koruyan 10 öneriyi sıralıyor:



ŞEKERDEN UZAK DURUN: Meyve suyu, kola ve aromalı maden suları sağlığa zarar verir. Obezite, Tip-2 diyabet, kalp hastalığına yol açar.

Paketli gıdalara son: Lif, protein ve mikro besinler bakımından düşük olan bu gıdalar, hem kilo alımına neden olur.

Kahve için: Antioksidan bakımından zengin olan kahvenin düzenli tüketimi Tip 2 diyabet, Parkinson ve Alzheimer'dan korur.

İyi uyuyun: Kaliteli uyku, insülini dengeler. İştah hormonlarını dengeler. Hem beyni korur hem de obezite riskini azaltır.

Bol su için: Günde 2.5-3 litre su içmek vücudun metabolizmasını hızlandırır. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.