Uzmanlardan yaz aylarında sistitten korunmak için 10 altın kural





3-) Havuza ya da durgun sulara girdikten sonra duş alın.



4-) Genital bölgenin ıslak kalmaması için havuz veya deniz sonrasında ıslak mayo ve giysilerinizi hızlıca değiştirin.



5-) Hem sistit oluşumunu hem de bulguları önleyen; Turna yemişi, dağ kızılcığı, ekinezya, güveyotu, kekik çayları ve suları tüketin. İdrar asiditesini artıran bu bitkisel kürler bakterilerin mesane duvarına ve birbirlerine tutunmalarını, çoğalmalarını önleyebiliyor.