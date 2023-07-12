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    Uzmanlardan yaz aylarında sistitten korunmak için 10 altın kural

    İdrar kesesi iltihabı olarak bilinen sistit, genellikle kadınlarda görülüyor. Su kaybının çok olduğu sıcak havalarda artış gösteriyor. Uzmanlar, sistitten koruyan 10 önemli öneriyi sıralıyor.

    Sistitin çaresı onda!

    Sistit, yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Her iki kadından birinin sorunu oluyor. Hastalığın sıcak havalarda daha çok görüldüğünü belirten Doç. Dr. Serkan Doğan, tedavi edilmeyen sistitit böbreklere ilerleyebildiğini ya da kana karışıp tüm vücutta enfeksiyon tablosu oluşumuna yol açabildiğini söylüyor.



    İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi, idrar sonrasında kesenin tam boşalmamış olduğu hissi, sürekli idrar yapma dürtüsü ve bazen ani sıkışma, sık ve az miktarda idrar yapma, kötü kokulu ve bulanık görüntülü idrar varsa uzmana danışmak gerektiğini belirtiyor.



    PAKETLİ GIDALARI BIRAKIN
    1-) Bol ve doğal sıvılar tüketin. (Su, ayran, maden suyu, bitki çayları, hoşaf vb.)

    2-) Genital bölgede hijyen kurallarına dikkat edin. Tuvalet temizliğini önden arkaya doğru yapın.



        3-) Havuza ya da durgun sulara girdikten sonra duş alın.

        4-) Genital bölgenin ıslak kalmaması için havuz veya deniz sonrasında ıslak mayo ve giysilerinizi hızlıca değiştirin.

        5-) Hem sistit oluşumunu hem de bulguları önleyen; Turna yemişi, dağ kızılcığı, ekinezya, güveyotu, kekik çayları ve suları tüketin. İdrar asiditesini artıran bu bitkisel kürler bakterilerin mesane duvarına ve birbirlerine tutunmalarını, çoğalmalarını önleyebiliyor.



        6-) İdrarla birlikte vücuttan atılan C vitamini idrarın asitlik oranını da yükseltiyor. Asit ortam bakterilerin vücuda yerleşmesini ve üremesini güçleştiriyor. C vitamininden zengin besinleri tüketmeyi alışkanlık edinin.



        7-) Paketli gıda ve gazlı içeceklerden sakının. Yüksek şeker düzeylerine sahip bu ürünler bakterilerin üremelerini kolaylaştırıcı etki sağlarken, içerdikleri koruyucu maddelerin bazıları da mesane yapısını bozuyor ve daha hassas hale getiriyor.

            8-) Probiyotik içeren gıdalar tüketmeye özen gösterin. Bu gıdalarda bulunan kadın vajen florasında da laktobasiller hastalık etkeni mikroorganizmaların yerini alıyor.

            9-) Pamuklu ve boyar madde olmayan iç çamaşırlarını tercih edin.

            10-) Tek kullanımlık pedleri tercih edin.

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            Haberler Sağlık Uzmanlardan yaz aylarında sistitten korunmak için 10 altın kural
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