Uzmanlardan yaz aylarında sistitten korunmak için 10 altın kural

Sistit, yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Her iki kadından birinin sorunu oluyor. Hastalığın sıcak havalarda daha çok görüldüğünü belirten Doç. Dr. Serkan Doğan, tedavi edilmeyen sistitit böbreklere ilerleyebildiğini ya da kana karışıp tüm vücutta enfeksiyon tablosu oluşumuna yol açabildiğini söylüyor.
İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi, idrar sonrasında kesenin tam boşalmamış olduğu hissi, sürekli idrar yapma dürtüsü ve bazen ani sıkışma, sık ve az miktarda idrar yapma, kötü kokulu ve bulanık görüntülü idrar varsa uzmana danışmak gerektiğini belirtiyor.
PAKETLİ GIDALARI BIRAKIN
1-) Bol ve doğal sıvılar tüketin. (Su, ayran, maden suyu, bitki çayları, hoşaf vb.)
2-) Genital bölgede hijyen kurallarına dikkat edin. Tuvalet temizliğini önden arkaya doğru yapın.