Uzmanlardan ramazanda oruç tutan diyabetlilere kritik uyarı

Ramazan ayında kronik hastalığı olanların sağlığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, özellikle diyabet yani şeker hastalarını uyarıyor. Kontrol altında olan diyabetlilerin doktorlarıyla iletişim halinde oldukları süre boyunca oruç tutabileceklerini belirtiyor. "Kronik rahatsızlığı olan hastalar, Tip-1 diyabet olup düzenli insülin kullanan, Tip-2 diyabet olup hem insülin kullanan hastalar ve tansiyonu kontrol altında olmayan hastaların oruç tutması kendi hastalıklarının daha kötüye götürecektir. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor" bilgisini veriyor. İlaç kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Solmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: İlaçlardan yana bir aksaklık söz konusu olmuyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Eğer bundan yana sıkıntı yaşanıyorsa aralıklı oruç tutulabilir. O da tek bir şartla, ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Doktorların dediği yeme ve içme, egzersizleri uygun bir şekilde yapmalılar.
AŞIRI TERLEME HASTALIK HABERCİSİ
Toplumda sık karşılaşılan terleme problemi, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, tıptaki ismi Hiperhidrozis olan bu durumun, normalinden daha fazla ter salgılanması anlamına geldiğini belirtiyor. "Bu duruma en sık neden olan hastalıklar veya durumlar; guatr, şeker hastalığı, kan şekeri düzensizliği, menopoz, kalp ve solunum yetmezliği, şişmanlıktır. Genel hiperhidrozisin tedavisi altta yatan hastalığın ya da durumun tedavisi ile gerçekleşir. Tedavide bunun dışında bir yöntem uygun değildir" diyor. Bölgesel aşırı terlemenin sıklıkla 20 yaş öncesinde ortaya çıktığını belirten Dr. Özkan, şöyle devam ediyor: Aşırı terleme rahatsızlığı olan bireyler sosyalleşmekte, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilmekte zorlanır. Günümüzde aşırı terlemeyi durduracak operasyonlar yapılır.
ÖKSÜRÜĞE ÇARE ZAHTER
Öksürüğü hafifleten zahter, boğaz ağrısını dindirir. Grip ve soğuk algınlığını önler. Antioksidan etkisiyle ağız içini temizler. Vücuttaki mikropları öldürür. Solunum sistemi için faydalıdır. Kanseri engeller. Hazımsızlığı bitirir.
ELMA YE GENÇ KAL
Anti-kanser etkisi gösteren elma, bağırsakları hızlandırır. Dişleri beyazlatır ve diş eti problemlerini bitirir. Alzheimer'dan koruyan elma, kansızlığı bitirir. Kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Göz sağlığını korur. Zayıflatır ve ciltteki kırışıklıkları azaltır.
TANSİYONA KARŞI MUSKAT YETER
Hoş kokulu muskat meyvesi, iştah açar ve sindirimi hızlandırır. Organlara temizler. Ağrıyı keser. İdrar yollarını açar. Bulantı ve kusmaya iyi gelir. Böbrek ve karaciğeri temizler. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırır. Tansiyonu dengeler.
KEFİR TOK TUTAR
Süt grubu besinler, protein kalsiyum B2 ve B12 vitaminleri içeriyor. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Kar Ramazan'da da tüketilmesi gereken kefirin uzun süre tok kalmayı sağladığını belirtiyor. Antioksidan etkiye sahip olan kefirin bağırsak sendromu, hipertansiyon, kronik hastalık, kolesterol diyabet ve kanser gibi pek çok hastalıktan koruduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan kefir, sindirim rahatsızlıklarını önler. Ülseri iyileştirir. Yetişkinlerin günde 2 bardak içmeleri önerilir.
KEMOTERAPİYİ BİTİRECEK TEST
İngiliz bilim insanları, kanserle mücadele için kollar sıvadı. Kanserli hücreleri tespit edebilen bir kan testi hazırladı. Geliştirilen test sayesinde ameliyatla tüm tümörün çıkarılıp çıkarılamayacağı daha kolay anlaşıldı. Doktorlar, 3. evre bağırsak kanseri olan hastaların yarısının sadece ameliyatla iyileştiğini dolayısıyla birçok insanın gereksiz yere kemoterapi gördüğünü vurguladı. Dr. Naureen Starling, bu test sayesinde her yıl binlerce bağırsak kanseri hastasının tedavi edilme şeklinin değişeceğini vurguladı.