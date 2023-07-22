Uzmanlardan kritik vitamin takviyesi uyarısı: “Çocuğunuzu vitamine boğmayın”

Çocuklar, sağlıklı büyüyüp gelişemeyecekleri endişesiyle arkadaş çevrelerinden aldıkları önerilerle vitamin takviyelerine yüklenebiliyor. Ancak dikkat! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, vitamin ve minerallerin çocuklar için son derece önemli olduğunu ancak bilinçsizce, gereksiz vitamin yüklemesinin fayda yerine zehir etkisi yaratabileceğini belirtiyor. Vitamin fazlalığının zararlarını anlatıyor:
D VİTAMİNİ: Güçlü kemikler için olmazsa olmaz olan D vitaminin aşırı kullanımı solukluk, gevşeklik, iştahsızlık, huzursuzluk, kabızlık ve bol idrara çıkmanın yanı sıra kalsiyum atılımı, böbreklerde hasar, böbrek taşları, kalpten çıkan ana atardamar kapağında darlık, tansiyon yüksekliği ve kusma gibi sorunlara neden olabilir.
A VİTAMİNİ: A vitamininin gözlerden dişlere dek birçok faydası bulunuyor. Gereksiz ve fazla kullanımı, iştahsızlık, kusma, kemiklerde şişlik, zayıflama, saç dökülmesi, deride pullanma ve soyulma ve ağız kenarında çatlaklar, karaciğer hastalığı ve karaciğer damarlarında tansiyon artışına yol açabilir. E VİTAMİNİ: Vücutta yüksek doz E vitamini bulunması, vücudun bakterileri öldürme yeteneğini azaltıyor. İmmün ve otoimmün hastalıkların ilerlemesini kolaylaştırabiliyor. Bağışıklık sistemini aşırı çalıştırdığından vücut kendi dokularını yabancı olarak algılayıp bu dokulara saldırarak birçok önemli hastalığa yol açabilir.
K, B VE C VİTAMİNİ: Aşırı K vitamini, aşırı kan hücresi yıkımına bağlı kansızlık, sarılık ve çok yüksek sarılığın yeni doğan bebeklerde beyne yerleşip hasar vermesine neden olabiliyor. B vitamininin aşırı kullanımı, karaciğer bozukluklarından kalpte ritim bozukluğuna dek birçok soruna yol açıyor. C vitamininin aşırı tüketimi ise uzun dönemde böbrek taşlarına neden oluyor.